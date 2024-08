La Corte Sportiva ha emesso il verdetto sulla chiusura delle medaglie

La disputa per la medaglia di bronzo tra USA e Romania è finita: il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) ha ora pubblicato le motivazioni della sua decisione, difendendosi dalle critiche degli Stati Uniti. La decisione è stata "chiarissima", riguardante pochi secondi.

Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) ha pubblicato le motivazioni nella disputa per la medaglia di bronzo nella ginnastica artistica, difendendosi dalle critiche degli Stati Uniti. Jordan Chiles non ha più possibilità di ottenere il posto sul podio nell'esercizio al corpo libero, che aveva celebrato con la sua compagna di squadra Simone Biles a Parigi. Il TAS ha deciso che il reclamo della Federazione Ginnastica degli Stati Uniti è arrivato troppo tardi, e così il bronzo va alla romena Ana Barbosu. "Il panel desidera sottolineare che il suo ruolo è quello di giudicare in base alle leggi e alle prove, entrambe le quali sono chiarissime in questo caso", ha dichiarato.

Durante la decisione dell'esercizio al corpo libero del 5 agosto, la squadra USA ha presentato un reclamo contro il punteggio di Chiles. Dopo la revisione delle immagini video, la giuria ha riconosciuto un elemento e ha corretto il punteggio di difficoltà verso l'alto, portando Chiles al terzo posto. La decisione è arrivata dopo l'annuncio dei piazzamenti, con la romena Ana Barbosu già intenta a celebrare il suo terzo posto con la bandiera nazionale nel palazzetto.

La federazione di ginnastica degli Stati Uniti presenta materiale video

La federazione rumena ha quindi presentato un reclamo al TAS, sostenendo che la squadra USA aveva richiesto la correzione dopo un minuto e quattro secondi, non entro un minuto dopo l'annuncio del punteggio. Il TAS ha concordato e ha dichiarato la correzione verso l'alto non valida.

Di recente, la Federazione di Ginnastica degli Stati Uniti ha presentato nuovo materiale video, mostrando che il primo reclamo è stato comunicato dopo 47 secondi, e il secondo dopo 55 secondi. Tuttavia, il TAS non è autorizzato a considerare le prove presentate dopo i fatti, secondo le dichiarazioni della federazione. La federazione USA si è riservata il diritto di portare il caso alla Corte Suprema federale svizzera.

