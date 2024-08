La Corte sociale federale approva l'importanza medica del dolore per i transgender

Il Tribunale Sociale Tedesco (BSG) ha stabilito in una sentenza di ottobre che i trattamenti di riassegnazione di genere sono considerati un "nuovo metodo di trattamento". Spetta al G-BA, che decide sui servizi sanitari coperti dall'assicurazione obbligatoria, valutare l'idoneità e l'efficacia di questo metodo. Anche se essere transgender non è classificato come malattia, lo stress emotivo causato dalla dissonanza di genere può avere rilevanza medica. Una riassegnazione di genere può quindi essere considerata come trattamento, sebbene la sua approvazione resti con il G-BA.

Questa sentenza ha portato diversi assicuratori sanitari a credere che le persone transgender non potessero richiedere trattamenti di riassegnazione di genere fin dall'inizio, poiché il transgender non è considerato una malattia. Tuttavia, il BSG ha smentito questa affermazione con la sua nuova sentenza, sostenendo che sebbene il transgender in sé non sia una malattia, lo "stress causato dall'incongruenza di genere" può avere rilevanza medica.

In questo caso specifico, il richiedente, attualmente di 24 anni, ha iniziato una riassegnazione di genere da maschio a femmina nel mese di marzo. L'AOK della Bassa Sassonia sta già finanziando la terapia ormonale e la rimozione dei peli con il laser. In precedenza, l'individuo aveva conservato il proprio sperma per un possibile utilizzo futuro nella riproduzione biologica. Tuttavia, l'AOK si è rifiutata di coprire i costi di questa crioconservazione.

Secondo la sentenza del BSG, le persone transgender possono fare affidamento sulla tutela della fiducia per la loro riassegnazione di genere in corso, indipendentemente dalla valutazione del G-BA, a causa dell'accordo iniziale dell'AOK per iniziare il trattamento. Questo si applica anche alla crioconservazione dello sperma, a condizione che siano osservati i necessari prerequisiti legali. Ad esempio, i trattamenti di riassegnazione di genere possono comportare infertilità.

Tuttavia, il Tribunale Sociale Regionale di Celle deve ancora indagare su alcune formalità in questa disputa, come verificare se le dichiarazioni del richiedente sull'inizio del suo trattamento ormonale sono accurate.

Questa sentenza chiarisce anche che le persone transgender possono cercare tutela legale per i loro processi di riassegnazione di genere in corso, anche se il G-BA non ha ancora determinato l'idoneità e l'efficacia del metodo. Il rifiuto di coprire i costi della crioconservazione dello sperma per le persone transgender potrebbe essere contestato sotto questa tutela, poiché è un aspetto cruciale per la conservazione delle loro potenziali future capacità riproduttive.

