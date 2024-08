- La corte ordina la cauzione per due doppi assassini.

Il tribunale regionale di Frankenthal ha disposto la custodia di sicurezza per un condannato per doppio omicidio in un processo di revisione. Ha accolto la richiesta dell'accusa e della parte civile, come annunciato da un portavoce della giustizia nella città della Renania-Palatinato. Avevano argomentato che il 56enne rappresentava un pericolo per la collettività. La difesa si era opposta alla custodia di sicurezza.

L'uomo, cittadino turco, era stato condannato nel 2018, tra l'altro, per omicidio e sequestro di persona a scopo di estorsione, con conseguente morte, e condannato all'ergastolo. Il tribunale regionale di Frankenthal aveva considerato provato che era coinvolto nella morte di due imprenditori - uno della Baden-Württemberg - con un complice e un complice. Tuttavia, l'ordine di custodia di sicurezza era stato rimandato dalla BGH e doveva essere riesaminato.

L'uomo in custodia di sicurezza proviene da Mannheim, come menzionato durante il processo di revisione. Dopo la revisione, il tribunale regionale di Mannheim, e non FrankentHAL come precedentemente ipotizzato, era responsabile per riesaminare l'ordine di custodia di sicurezza.

