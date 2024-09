La corte ha stabilito che la questione del diritto all'aborto apparirà sul voto del Missouri a novembre.

La proposta di incidere i diritti all'aborto nella Costituzione è prevista come una vittoria per l'override di gran parte del divieto di aborto del 2022 del Missouri se approvata. I giudici hanno dichiarato la loro decisione poco prima del termine di martedì per le modifiche da inserire nella palla elettorale di novembre.

La Corte Suprema ha ordinato al segretario di Stato repubblicano Jay Ashcroft di reinserire la proposta nella palla elettorale. L'aveva rimossa lunedì a seguito della sentenza di un giudice della contea del venerdì.

Il mandato ordina anche ad Ashcroft, un critico dell'aborto, di "prendere tutte le misure necessarie per garantire il suo inserimento nella detta palla elettorale".

La giustificazione estesa della Corte non è stata immediatamente resa nota martedì.

Missourians for Constitutional Freedom, la campagna a favore della proposta, ha accolto con favore la decisione.

"Gli abitanti del Missouri hanno una forte propensione alle libertà riproduttive, comprese l'accesso all'aborto, al controllo delle nascite e alle cure per l'aborto spontaneo", ha dichiarato il direttore della campagna Rachel Sweet in una nota stampa. "Ora, avranno l'opportunità di stabilire queste tutele nella Costituzione del Missouri il 5 novembre".

Mary Catherine Martin, avvocato che rappresenta un gruppo di legislatori repubblicani e oppositori dell'aborto che intentano una causa per annullare l'emendamento, ha detto ai giudici della Corte Suprema durante le udienze di martedì che l'iniziativa inganna i votanti perché non menziona tutte le regolamentazioni sull'aborto che annullerebbe effettivamente.

L'emendamento è parte di uno sforzo a livello nazionale per far votare gli elettori sull'aborto poiché la Corte Suprema degli Stati Uniti ha abrogato Roe v. Wade nel 2022. Il Missouri ha immediatamente attuato un divieto quasi totale dell'aborto.

Una varietà di altri stati sta considerando emendamenti costituzionali che confermerebbero i diritti all'aborto, come l'Arizona, il Colorado, la Florida, il Maryland, il Montana, il Nebraska, il Nevada e la South Dakota. La maggior parte di essi garantirebbe il diritto all'aborto fino alla vitalità fetale e lo consentirebbe successivamente per la salute della donna, che è ciò che promuove la proposta del Missouri.

New York ha anche una proposta di palla elettorale che i sostenitori affermano proteggerebbe i diritti all'aborto, sebbene ci sia disputa sul suo impatto.

Impegnarsi in questo problema divisivo potrebbe generare più votanti, influenzando potenzialmente i risultati delle elezioni per la presidenza negli stati oscillanti, il controllo del Congresso e gli esiti per gli uffici statali molto contenduti. Ad esempio, i democratici del Missouri sperano di trarre beneficio dall'attivismo per i diritti all'aborto durante le elezioni di novembre.

Le battaglie legali sono scoppiate in tutto il paese sul fatto che i votanti debbano decidere queste questioni - e sul linguaggio esatto da utilizzare nelle palle elettorali e nei materiali esplicativi.

Leggi anche: