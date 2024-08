- La Corte ha dichiarato che la decisione di annullamento è stata adottata in base al principio di proporzionalità.

Dopo una persecuzione notturna di 20 minuti coinvolgente la polizia nel distretto di Lippe lo scorso maggio 2021, la Corte d'Appello di Hamm (OLG) ha ribaltato una precedente sentenza del tribunale regionale di Detmold riguardante il conducente. Un nuovo gruppo di giudici deve ora riesaminare la pena e la libertà vigilata per questo caso.

L'individuo, ora 35enne, stava guidando un furgone sotto l'influenza di alcol e droga vicino alla Foresta Teutoburg durante il lockdown del COVID-19. Un'unità di polizia ha tentato di fermarlo a causa del lockdown notturno obbligatorio, ma è riuscito a sfuggire loro, portando a un inseguimento ad alta velocità di diversi minuti, attraversando diverse strade, città chiuse e persino corsie per biciclette e pedoni. È riuscito a evitare due posti di blocco della polizia e ha investito un cervo. Due veicoli della polizia hanno subito danni.

Due anni e otto mesi di carcere

Inizialmente, il tribunale distrettuale di Lemgo ha inflitto all'imputato, che ha ammesso apertamente, una pena detentiva di due anni e otto mesi, oltre ad altre accuse, per tentato omicidio stradale, fuga e tentato resistenza all'autorità. Il conducente ha impugnato questa sentenza nel tribunale regionale, che ha subsequently ridotto la pena a un anno e sei mesi di libertà vigilata. La procura di Detmold ha quindi presentato appello all'OLG.

Durante l'udienza d'appello, che il conducente ha scelto di saltare, l'OLG di Hamm ha sottolineato che il tribunale regionale aveva erroneamente trascurato gli assalti confermati alle forze dell'ordine e la resistenza. La corte ha caratterizzato l'inseguimento come una fuga sconsiderata di 20 minuti, che il tribunale regionale non aveva adeguatamente considerato. Il tribunale regionale deve ora riesaminare la pena e la libertà vigilata, anche se non può superare la pena iniziale di due anni e otto mesi.

