Quasi quattro anni fa, un conducente sull'autostrada A3 fu colpito e ucciso da un blocco di cemento - ora, tre imputati sono sottoposti a processo presso il tribunale regionale di Colonia. Secondo l'accusa, lavori di costruzione scadenti furono la causa del blocco di sei tonnellate che cadde da un muro antirumore nel novembre 2020 e colpì un'auto piccola, uccidendo la donna di 66 anni all'interno.

Gli imputati sono accusati di sapere che il blocco non era stato installato come previsto. Un ingegnere di 62 anni della società edile responsabile al momento è accusato di omicidio colposo. In qualità di responsabile dell'area, è accusato di aver improvvisato supporti di ritenuta che furono saldati, compromettendo la protezione dalla corrosione. È anche accusato di aver nascosto un successivo rapporto di un esperto che affermava che l'adesione del blocco non era né stabile né duratura.

Due ex dipendenti del dipartimento Strada.NRW, entrambi di 59 anni, sono accusati di omicidio colposo per omissione. Sono accusati di non aver richiesto il suddetto rapporto dell'esperto, nonostante l'approvazione della struttura dipendesse dai suoi risultati.

Nel primo giorno del processo, l'ingegnere e uno dei dipendenti di Strada.NRW hanno negato le accuse. Il terzo imputato ha esercitato il diritto al silenzio.

Il caso ruota attorno alla responsabilità di diverse persone nell'incidente, poiché l'ingegnere della società edile è accusato di aver trascurato la protezione adeguata dalla corrosione e di aver nascosto un rapporto di stabilità relativo all'infrastruttura 'Trasporti e telecomunicazioni', specificamente il muro antirumore. Inoltre, i due dipendenti di Strada.NRW sono accusati di non aver richiesto questo rapporto cruciale, che potrebbe aver contribuito all'incidente sfortunato.

