Il Tribunale Amministrativo di Monaco ha respinto due istanze urgenti contro la nuova carta finanziaria per i richiedenti asilo. Di conseguenza, i due istanti – un richiedente asilo dalla Sierra Leone e uno respinto dal Nigeria – non riceveranno pagamenti monetari in attesa di una decisione giudiziaria definitiva.

Il tribunale ha sostenuto che l'uso della carta non era evidentemente illegale. La legge aveva autorizzato la carta come forma potenziale di aiuto. L'autorità competente ha la discrezione di decidere in quali casi la carta viene utilizzata. Inizialmente, non c'erano motivi convincenti per cui l'autorità avrebbe dovuto continuare a offrire benefici in contanti (Casi Nos. S 42 AY 63/24 ER e S 52 AY 65/24 ER).

I tribunali giungono a conclusioni diverse in situazioni specifiche.

Il sistema di carte di pagamento è ora operativo in tutta la Baviera. Le carte consentono acquisti nei negozi e il prelievo di fino a 50 euro in contanti ogni mese. La carta ha restrizioni geografiche e non è destinata allo shopping online. L'obiettivo del governo dello stato è quello di mitigare il cattivo uso dei benefici e, di conseguenza, la migrazione.

Le organizzazioni per i rifugiati hanno criticato costantemente questa iniziativa. A differenza del tribunale di Monaco, il Tribunale Amministrativo di Norimberga ha già concesso istanze urgenti da parte di richiedenti asilo che avevano contestato le limitazioni imposte dalla carta di pagamento.

La richiedente della Sierra Leone ha fatto notare motivi come la sua malattia agli occhi che richiede pagamenti in contanti per i servizi di taxi – dove il pagamento con carta potrebbe non essere sempre accettato.

Il secondo richiedente – il cui procedimento era già stato concluso a causa della sua malattia – ha sostenuto che la carta di pagamento era valida solo per i nuovi richiedenti asilo, ma il Tribunale Amministrativo di Monaco non ha visto alcun motivo per proibire alle autorità di utilizzare la carta di pagamento fino a una decisione giudiziaria definitiva in entrambi i casi.

Il settore finanziario è stato coinvolto nello sviluppo del sistema di carte di pagamento per i richiedenti asilo. L'implementazione di questo sistema in Baviera mira a ridurre il cattivo uso dei benefici nel settore finanziario.

