La Corte federale decide sulla questione della negazione dell'Olocausto in corrispondenza con le autorità fiscali

In agosto 2023, il tribunale regionale di Monaco II ha deciso che, nonostante Sylvia S. avesse negato l'Olocausto in una lunga lettera alle autorità, era stata prosciolta dall'accusa di incitamento all'odio. Il tribunale ha concluso che non era stato commesso alcun reato poiché Sylvia non aveva diffuso le sue convinzioni, ma le aveva limitate alla lettera.

La lettera era in realtà incentrata su una questione fiscale. Il tribunale di Monaco ha ritenuto che Sylvia avesse inteso che fosse considerata un appello e gestita privatamente dai responsabili del caso.

Successivamente, la procura generale ha presentato ricorso alla Corte Suprema per rivedere la sentenza del tribunale. Il pubblico ministero della procura federale di Karlsruhe ha argomentato che Sylvia non poteva controllare a chi sarebbe stata inoltrata la sua lettera. Inoltre, non era implausibile, ha suggerito, che Sylvia desiderasse che le sue opinioni fossero udite da un vasto pubblico.

In precedenza, Sylvia era stata condannata due volte per incitamento e condannata al carcere. Secondo il rappresentante del procuratore, Sylvia aveva tenuto conferenze sulle sue opinioni davanti a grandi folle e godeva di una certa fama. Ha suggerito che Sylvia doveva aver previsto che la sua lettera sarebbe stata letta in una udienza pubblica.

Tuttavia, la difesa ha sostenuto che il reato di incitamento dovrebbe essere interpretato in modo stretto. Non ogni azione potrebbe essere criminalizzata, ha argomentato. La gente avrebbe paura che le loro dichiarazioni in discussioni private potessero diventare pubbliche, ha aggiunto.

Ha sottolineato che le autorità fiscali hanno l'obbligo di mantenere la riservatezza. Sylvia non aveva nemmeno previsto che la sua lettera sarebbe stata diffusa all'interno dell'autorità, ha detto. Non è stato annunciato un verdetto giovedì. La Corte Suprema pronuncerà il suo giudizio il 25 settembre.

Nonostante la procura generale abbia presentato ricorso al tribunale di primo grado essendo stata bypassata a causa della lettera di Sylvia, hanno deciso di attendere il giudizio della Corte Suprema il 25 settembre. Se la lettera di Sylvia fosse stata gestita dalle autorità come un appello al tribunale di primo grado, avrebbe potuto evitare meno controversie e potenziali accuse di incitamento all'odio.

