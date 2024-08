- La corte federale conferma l'ammenda

Circa un anno e mezzo dopo un devastante scoppio domestico che ha causato una vittima a Bochum, la Corte Federale (BGH) ha ribaltato una sentenza del tribunale regionale riguardo alla pena inflitta. Un nuovo collegio dovrà ora rivalutare la sentenza, come annunciato dal BGH a Karlsruhe. I giudici ritengono che il tribunale di Bochum non abbia sufficientemente considerato il fatto che l'operaio condannato in ottobre 2023 non aveva precedenti penali.

Il tribunale regionale aveva condannato l'operaio di 51 anni a due anni e mezzo di carcere per omicidio colposo e per aver causato un'esplosione. Nonostante il suo appello fosse stato respinto, Karlsruhe ha trovato errori nella sentenza. "Il fattore attenuante del precedente penale pulito del imputato non è stato dato il peso che meritava nella sentenza", ha dichiarato la corte nella sua decisione.

L'operaio e la sua squadra avevano utilizzato una trivella che lavorava orizzontalmente attraverso il terreno - attraversando una intersezione stradale. Questo non era consentito a causa delle condutture del gas presenti lì, secondo la sentenza. Nonostante uno dei lavoratori avesse notato un odore di gas, il caposquadra voleva aprire il sito il mattino successivo con una scavatrice. Poco dopo, il gas in fuga si era diffuso sottoterra - fino alla casa che poi esplose. La proprietaria della casa di 61 anni è stata trovata morta tra le macerie, e suo figlio di 35 anni è rimasto ferito.

La sentenza ribaltata del tribunale regionale di Bochum verrà rivalutata da un nuovo collegio, come diretto dalla Corte Federale (BGH) di Karlsruhe.

