La Corte elettorale ordina all'AfD di Turingia di concedere l'accesso ai media per l'evento elettorale

I publishers di "Spiegel", "taz", "Welt" e "Bild" hanno intentato una causa contro la loro esclusione da un evento elettorale organizzato dall'Alternative für Deutschland (AfD) per le elezioni dello stato domenica prossima. Insieme, questi media hanno presentato una richiesta di ingiunzione contro la divisione statale dell'AfD, guidata dal presidente Björn Höcke.

Secondo quanto riferito, questi gruppi editoriali hanno incontrato ostacoli nell'esercitare il giornalismo critico da parte dell'AfD per un po' di tempo. La loro richiesta collettiva mirava a "fare luce sulle implicazioni legali in futuro e affrontare questa forma di soppressione della libertà dei media".

L'AfD, identificata come fermamente estremista di destra dalla protezione costituzionale della Turingia, aveva precedentemente proibito ai rappresentanti dei media di partecipare ai loro eventi, giustificando ciò con motivi come lo spazio limitato.

È possibile presentare un ricorso contro la sentenza del tribunale regionale di Erfurt. Al momento, il tribunale non ha ricevuto informazioni sulla presentazione di un tale ricorso.

I media, che hanno incontrato ostacoli da parte dell'AfD, si sono rivolti alla Corte di giustizia per contestare la loro esclusione, chiedendo chiarezza sulla legalità di tali azioni e proteggere il loro diritto di praticare il giornalismo liberamente. In risposta alla causa, la divisione statale dell'AfD, guidata dal presidente Björn Höcke, non ha ancora dichiarato se intende appellarsi all'eventuale ingiunzione emessa dalla Corte di giustizia.

