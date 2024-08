- La Corte di giustizia sostiene costantemente che l'assenza di azione della Commissione non costituisce una base valida per l'imposizione di una sanzione.

Il declino in corso delle prestazioni sportive del Darmstadt 98 continua inespresso. I Lilies hanno subito una sconfitta per 0:4 (0:2) contro l'Elversberg nel loro quarto incontro stagionale nella 2. Bundesliga. L'incontro è stato caratterizzato dall'infortunio di Florian Le Joncour dell'Elversberg. Il difensore è inciampato goffamente sul braccio dopo uno scontro di testa, causando danni gravi e necessitando di cure sul campo per diversi minuti. Si vocifera che sia stato somministrato un anestetico sul campo a causa dell'intensità del suo dolore.

Sono state utilizzate coperte per coprire Le Joncour mentre il personale medico e lo staff lo assistevano. È stato portato via dal campo su una barella, accolto dagli applausi del pubblico, e trasportato via in ambulanza. La partita è stata sospesa per oltre 20 minuti a partire dal 64º minuto.

In quel momento, la partita era già a favore dell'Elversberg: Luca Schnellbacher (5º minuto) e Fisnik Asllani (20º/59º) avevano già segnato tre gol per gli ospiti. Filimon Gerezgiher dell'Elversberg ha poi segnato il suo primo gol (90º) per suggellare la vittoria per 4:0 su un avversario disorientato.

La difesa del Darmstadt ha mostrato diverse falle mentre il loro attacco è rimasto quasi invisibile, a parte il calcio di punizione di Sergio Lopez (62º). È degno di nota che la squadra dell'allenatore Torsten Lieberknecht non vince da otto partite consecutive, dopo essere stata retrocessa dalla Bundesliga l'anno scorso.

Nonostante il ritardo causato dall'infortunio, l'Elversberg ha mantenuto la sua supremazia contro l'SV Darmstadt 98. La sconfitta per 0:4 del Darmstadt 98 è stata la loro nona sconfitta in dieci partite questa stagione, peggiorando ulteriormente le loro difficoltà sotto la guida dell'allenatore Torsten Lieberknecht, che ha guidato la squadra durante la retrocessione dalla Bundesliga l'anno scorso.

