È aumentato il costo dell'affitto nella tua zona? Potrebbe essere che il tuo proprietario stia valutando di rivedere l'affitto. Tuttavia, devi solo essere d'accordo se la revisione è equa.

Una lettera dal proprietario? Quando si profila un aumento dell'affitto, l'umore di coloro che ne sono colpiti è spesso inizialmente attenuato. Non c'è stata alcuna ristrutturazione precedente e non sembrano esistere clausole del genere nel contratto di locazione. Tuttavia, un adeguamento dell'affitto al tasso di mercato locale può essere legalmente valido - almeno sotto determinate condizioni.

Prima di approvare questo adeguamento, gli inquilini dovrebbero assolutamente verificare se queste condizioni sono soddisfatte. Altrimenti, potrebbero non dover pagare l'aumento dell'affitto affatto. Dietmar Wall dell'Unione degli Inquilini Tedeschi consiglia su quali punti concentrarsi.

1. Stipulazioni formali

Un aumento dell'affitto deve sempre essere comunicato per iscritto e deve essere chiaro e comprensibile. Deve inoltre menzionare il vecchio e il nuovo affitto e fornire una dettagliata spiegazione di come è stato calcolato il tasso di mercato locale. Inoltre, un aumento dell'affitto dovrebbe essere giustificato dal proprietario stesso. Se la lettera proviene da un avvocato o dall'ufficio alloggi e non è inclusa una lettera originale del proprietario, gli inquilini possono rifiutare l'aumento entro 14 giorni.

2. Rispetto del tetto

I proprietari possono aumentare l'affitto solo fino al tasso di mercato locale, ovvero l'affitto richiesto per appartamenti simili nella città. Inoltre, devono garantire che l'affitto non aumenti di più del 20% in tre anni. Nelle città con un mercato immobiliare stretto - come Amburgo, Berlino, Monaco, Stoccarda, Colonia, Düsseldorf e Francoforte - si applica un limite del 15%.

3. Distanza dall'ultimo aumento dell'affitto

Quanto tempo è passato dall'ultimo aumento dell'affitto? Questa domanda è fondamentale. Almeno 12 mesi devono essere trascorsi tra due aumenti dell'affitto. Il nuovo affitto più alto dovrebbe essere pagato solo dal 15° mese dopo l'aumento. Il motivo: gli inquilini hanno un periodo di due o tre mesi per essere d'accordo sull'aumento - il mese in cui è stata ricevuta la lettera, più altri due mesi.

4. Esaminare il tasso di mercato locale

Il nuovo affitto è in linea con il tasso di mercato locale? Perché il proprietario deve basare l'aumento su questo - o attraverso un indice di affitto, tre appartamenti comparabili o un parere esperto. Se c'è un indice di affitto, gli inquilini dovrebbero verificare se il nuovo affitto rientra nella fascia indicata per appartamenti simili. Se il proprietario si riferisce a tre appartamenti comparabili, gli inquilini dovrebbero verificare se questi sono simili per posizione, dimensioni, attrezzatura, condizioni e età dell'edificio. Un'unione degli inquilini può aiutare nella valutazione.

5. Criteri di esclusione per l'indice o l'affitto progressivo

In caso di contratto con indice o affitto progressivo, un aumento fino al tasso di mercato locale è escluso durante il periodo. In questi modelli, gli aumenti possono essere effettuati solo secondo la scala fissa o sulla base dell'indice concordato.

