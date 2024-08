- La Corte di giustizia ha dichiarato che la decisione della Commissione di avviare il procedimento contro la ricorrente non è di per sé una decisione della Corte di giustizia.

Il direttore di una clinica dell'Ospedale Universitario di Amburgo-Eppendorf (UKE), sospeso dalle funzioni a causa di accuse di trattamento improprio, è stato scagionato da una revisione esterna. "Le indagini sul caso hanno dimostrato che le accuse mediche e professionali mosse contro il medico, sia internamente che in forma anonima, e successivamente riprese da alcuni media, non reggono a un esame dei fatti", ha annunciato la clinica. Non sono state trovate errori nel trattamento.

Tuttavia, il medico rimarrà in congedo. La direzione della clinica ha avviato discussioni con lui "con l'obiettivo di una separazione reciproca, poiché ci sono opinioni divergenti sul tipo di sviluppo concettuale e strutturale della clinica interessata", si è detto.

La direzione dell'UKE aveva temporaneamente e immediatamente sollevato il medico dalle sue funzioni chirurgiche a giugno e aveva commissionato un ufficio dell'ombudsman esterno, specializzato nel campo rilevante, per valutare la situazione, come dichiarato nell'annuncio. Questa revisione è ora completa. "Non è stata trovata alcuna condotta scorretta nell'ambito medico e professionale".

Despite being cleared of any misconduct in the medical and professional realm, the doctor will continue to be on leave from the Hospital (University Medical Center Hamburg-Eppendorf). The clinic leadership is now considering a mutual separation, citing differing views on the future development of the relevant clinic.

