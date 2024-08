- La Corte di giustizia ha deciso di sospendere il procedimento relativo alla sentenza del Tribunale di primo grado Boateng/Commissione, citata.

Nel contenzioso riguardante le dichiarazioni fatte dall'ex calciatore della nazionale di calcio Jérôme Boateng sulla sua ex-partner Kasia Lenhardt, il Tribunale di Appello di Berlino sta cercando di raggiungere un accordo extragiudiziale. Durante l'udienza orale del processo d'appello, il giudice presidente Oliver Elzer ha proposto un compromesso: Boateng avrebbe emesso una dichiarazione di cessazione e desistenza, e il querelante avrebbe sostenuto le spese delle attuali procedure.

Gli avvocati hanno reagito inizialmente con cautela, ma consulteranno i loro clienti. Se non si raggiunge un compromesso nelle prossime settimane, il tribunale emetterà una sentenza.

La madre dell'ex partner ha presentato un'azione legale

Il tribunale sta esaminando, in seconda istanza, un'azione di cessazione e desistenza presentata dalla madre del modello che è morta a febbraio 2021, sette giorni dopo la pubblicazione dell'intervista. Il tribunale regionale di Berlino aveva proibito a Boateng di fare una certa dichiarazione a novembre 2022. Tuttavia, il querelante sta cercando di impedire cinque dichiarazioni aggiuntive. "Voleva impedire che venissero fatte affermazioni sulla figlia defunta che contengono falsità", ha spiegato l'avvocato Markus Hennig.

Nell'intervista, Boateng ha parlato tra le altre cose di discussioni nella relazione. Le sue affermazioni hanno distorto l'immagine della figlia della querelante, secondo quanto sostenuto.

L'avvocato di Boateng, Stephanie Vendt, ha ribadito in tribunale che il calciatore si pentiva dell'intervista e non aveva intenzione di ripetere le sue affermazioni. Ha detto che erano generalmente aperti a un compromesso.

Il tribunale esprime dubbi sul successo della causa

Tuttavia, è in discussione fino a che punto questo compromesso dovrebbe andare. Dal punto di vista del querelante, un compromesso sarebbe concepibile solo se Boateng emettesse una cosiddetta penale dichiarazione di cessazione e desistenza. Ciò significherebbe che se il 35enne non si conformasse, dovrebbe pagare una multa. Il tribunale potrebbe immaginare una somma di 25.000 euro, come ha detto il giudice Elzer.

L'avvocato di Boateng vede con scetticismo una dichiarazione così completa e trova poche ragioni per farlo. Il tribunale ha espresso dubbi sul successo della causa durante l'udienza. Lo sfondo è il cosiddetto diritto alla personalità post-mortem.

Per far valere questo dopo la morte, sono attualmente richiesti "gravi violazioni" della dignità delle persone interessate secondo la giurisprudenza prevalente. "Qui, un uomo sta parlando male della sua ex partner. È offensivo", ha detto il giudice Elzer. Tuttavia, il Senato è dell'opinione che la soglia per una grave violazione non è stata raggiunta.

"La giurisprudenza attuale non tiene conto dell'era digitale", sostiene l'avvocato del querelante, Hennig. Finora, gli ostacoli per i sopravvissuti sono più alti rispetto a quando le persone interessate agiscono contro le affermazioni durante la loro vita.

Lenhardt era la finalista di "Germany's Next Topmodel" nel 2012 e era stata l'ultima legata a Boateng. Pochi giorni prima della pubblicazione del suo intervento, la coppia si è separata. L'8 febbraio 2021, la sua famiglia ha annunciato attraverso un avvocato che Kasia Lenhardt era morta. La polizia di Berlino ha confermato in quel momento che era stato trovato un corpo senza vita, senza segni di influssi esterni.

Portavoce: L'intervista è stato un "grande errore"

Il portavoce dell'atleta professionista Thomas Knipp ha dichiarato dopo l'udienza che Boateng era consapevole che l'intervista era stato un "enorme errore". Era sorta contro lo sfondo di una disputa sulla custodia. Il 35enne si era scusato con la famiglia per questo. "È chiaro che la famiglia vuole affrontare questa questione, ma il tribunale non è il posto giusto per farlo."

Di recente, un processo penale contro Boateng ha fatto notizia. Il tribunale regionale di Monaco I lo ha ammonito per lesioni personali intenzionali e gli ha inflitto una multa di 40 quote giornaliere di €5.000 ciascuna, soggette a condizioni. Analogamente a una sospensione della pena, il 35enne dovrà pagare i €200.000 solo se viola le sue condizioni. Tuttavia, l'ufficio del procuratore di Monaco non accetta questa sentenza e ha presentato appello.

