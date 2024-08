- La Corte di giustizia europea afferma costantemente la sua competenza di pronunciarsi sull'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato, secondo le numerose sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Il misterioso decesso di un 36enne all'inizio dell'anno a Reichenbach, distretto di Vogtland, è attualmente sotto indagine da parte del tribunale regionale di Zwickau. Questo processo mira a stabilire la responsabilità di un 25enne. Secondo una valutazione psichiatrica, l'individuo è stato diagnosticato con la schizophrenia, come confermato da un rappresentante della Procura della Repubblica di Zwickau a DPA.both the deceased and the accused come dalla repubblica russa del Cecenia.

In mezzo a gennaio, un veicolo che trasportava sei passeggeri è precipitato nel fiume Göltzsch. Al momento della scoperta, le autorità hanno trovato il 25enne e due bambini minori sulla riva del fiume con ferite lievi. Sono stati quindi trasferiti in ospedale. Il 36enne e un ragazzo sono stati trovati in un negozio vicino, dove l'uomo è morto per le sue gravi ferite.

Le indagini preliminari suggeriscono che ci sono state diverse ferite da taglio inferte da un coltello, che ha portato al 25enne essere posto sotto sospetto. Sono state emesse mandate di arresto nei suoi confronti con l'accusa di omicidio colposo. Il preciso movente dietro l'incidente rimane sconosciuto.

Secondo le informazioni disponibili, il processo è stato fissato per il 19 settembre presso il tribunale regionale di Zwickau.

Il tragico incidente ha portato alla morte del 36enne, lasciando la sua famiglia e gli amici in lutto. L'indagine sta valutando la responsabilità del 25enne in questo caso fatale.

