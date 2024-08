- La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare i casi in cui la Corte di giustizia dell'Unione europea non ha statuito.

Prima della scadenza, non è stata presentata alcuna appello contro la sentenza del tribunale regionale di Neuruppin nei confronti di un 17enne ceceno. Lo ha confermato un portavoce del tribunale. Il teenager è stato condannato lo scorso venerdì a quattro anni di detenzione minorile per aver pianificato un attentato terroristico contro un mercato di Natale nel Nord Reno-Westfalia.

La sentenza è stata emessa per cospirazione per omicidio e per "aver utilizzato pubblicamente i simboli di un'organizzazione bandita". Entrambe le parti, il condannato e l'accusa, hanno una settimana per appellare la sentenza.

Durante l'udienza principale non pubblica, le accuse dell'ufficio del procuratore sono state in gran parte confermate, secondo le dichiarazioni del tribunale. Si dice che il ceceno accusato si fosse radicalizzato sempre di più e, insieme a un complice di 15 anni anch'egli condannato, avesse pianificato di procurarsi un camion e usarlo per uccidere il maggior numero possibile di persone al mercato di Natale di Leverkusen-Opladen in nome dello Stato Islamico.

"I visitatori del mercato di Natale che non sarebbero stati uccisi subito sarebbero stati accoltellati a morte con coltelli in seguito", ha detto il portavoce. Il complice più giovane è stato condannato a quattro anni di detenzione minorile dal tribunale regionale di Colonia alcune settimane fa per l'atto pianificato.

