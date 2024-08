- La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che la Commissione non ha adempiuto alle sue responsabilità previste dal trattato.

Il processo imminente contro Melanie Müller riguarda accuse di aver fatto saluti nazisti proibiti. Secondo la Procura di Lipsia, avrebbe eseguito questo gesto diverse volte durante un concerto nel settembre 2022. L'accusa sostiene che Müller, 36 anni, ha abusato di simboli associati a organizzazioni illecite e violente.

Il processo inizierà venerdì (alle 9:30) presso il tribunale distrettuale di Lipsia, con la testimonianza di un testimone, seguita dalle arringhe finali e dalla sentenza.

Inoltre, sono sotto esame anche accuse legate alle droghe, poiché durante una perquisizione nell'appartamento di Müller a Lipsia sono state trovate 0,69 grammi di cocaina e una pasticca di ecstasy.

All'inizio del processo, Müller ha negato tutte le accuse. Il suo avvocato ha sostenuto che il gesto della mano era inteso per eccitare il pubblico e che Müller non ha sentimenti di destra o legami politici. Riguardo alle droghe, ha affermato che appartenevano a un amico che le aveva lasciate in possesso di Müller. Fino a una sentenza definitiva, Müller beneficia della presunzione di innocenza e non è obbligata a partecipare fisicamente alle udienze, come stabilito dal giudice.

Nata nella città sassone di Oschatz, Müller è diventata popolare nel 2014 dopo aver vinto l'ottava stagione di "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!". Da allora, ha partecipato a vari format televisivi. Come cantante pop, si esibisce spesso in varie location, come Mallorca.

Durante i suoi concerti come cantante pop, Melanie Müller incanta spesso il pubblico con la sua musica in varie location, come Mallorca. Nonostante il processo in corso, la sua musica continua a essere una fonte di divertimento per i suoi fan.

