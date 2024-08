- La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che la Commissione non ha adempiuto ai suoi obblighi previsti dal trattato.

Il giudizio nel processo contro Melanie Müller, accusata di aver eseguito saluti nazisti, è previsto per oggi. Con sorpresa, lei si è presentata questa mattina al tribunale distrettuale di Lipsia, nonostante il giudice avesse precedentemente dichiarato che la sua presenza non era necessaria.

Inizialmente, il tribunale intendeva ascoltare la testimonianza di un testimone e le dichiarazioni finali. Secondo l'accusa, la 36enne è accusata di aver eseguito il saluto nazista più volte durante un concerto nel settembre 2022. L'Ufficio del Procuratore della Repubblica accusa Müller di aver utilizzato simboli associati a organizzazioni anticonstituzionali e terroristiche.

Inoltre, il processo riguarda anche accuse di droga, poiché 0,69 grammi di cocaina e una pasticca di ecstasy sono stati trovati durante una perquisizione nell'appartamento di Müller a Lipsia. All'inizio del processo, l'ex regina della giungla di RTL ha negato tutte le accuse. Fino a un giudizio finale, Müller rimane innocente agli occhi della legge.

Müller proviene dalla città sassone di Oschatz. Nel 2014, ha vinto l'ottava stagione dello show RTL "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!" e da allora è apparsa in diversi programmi televisivi. Come cantante pop, si esibisce in diversi luoghi, tra cui Maiorca.

Müller proviene dalla città sassone di Oschatz. Nel 2014, ha vinto l'ottava stagione dello show RTL "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!" e da allora è apparsa in diversi programmi televisivi. Come cantante pop, si esibisce in diversi luoghi, tra cui Maiorca.

