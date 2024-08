- La Corte di giustizia dell'Unione europea ha ricevuto dal proprio tribunale il potere di trattare e di decidere le controversie che comportano violazioni del diritto dell'UE.

Nella discussione sull'unione di forze tra i centri medici universitari di Mannheim e Heidelberg, i centri medici hanno deciso di contestare una decisione dell'Autorità tedesca della concorrenza. L'Autorità aveva bloccato la fusione.

Rappresentanti del Ministero della Scienza del Baden-Württemberg hanno riferito che i centri medici e il loro team legale presenteranno un ricorso presso la Corte regionale superiore di Düsseldorf. A causa della posizione dell'Autorità della concorrenza nella Renania Settentrionale-Vestfalia, la corte di Düsseldorf ha giurisdizione sul caso.

La petizione deve essere presentata entro il 26 agosto. Una giustificazione scritta può essere presentata entro un mese. "La giustificazione presentata in questa occasione si baserà su un'attenta analisi della decisione di 230 pagine che proibisce la fusione", ha chiarito il portavoce. Tale analisi da parte dei centri medici e dei loro consulenti è ancora in corso.

L'Ospedale universitario di Mannheim sta attualmente registrando perdite finanziarie consistenti.

Lo stato del Baden-Württemberg possiede l'Ospedale universitario di Heidelberg, mentre il comune di Mannheim detiene il centro medico locale. Entrambe le parti stanno cercando di creare una rete ospedaliera per sostenere il sito di Mannheim in difficoltà finanziarie. Vengono anche previsti vantaggi, come miglioramenti nella ricerca e nell'assistenza sanitaria nella zona.

Dopo un periodo di attenta valutazione, l'Autorità della concorrenza ha annunciato alla fine di luglio che i svantaggi previsti di una tale rete, principalmente per i pazienti, erano più significativi dei potenziali vantaggi. È stato riferito che la pressione competitiva tra gli ospedali sarebbe diminuita e addirittura scomparsa in alcune specialità.

In caso non si materializzi un cosiddetto permesso ministeriale dal Ministero federale dell'Economia, rimane un'opzione il ricorso contro la decisione dell'Autorità della concorrenza.

