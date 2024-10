La Corte di giustizia dell'Unione europea ha imposto un divieto di specifiche attività di trattamento dei dati personali svolte dalla società madre di Facebook, Meta.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) ha impedito a Meta di utilizzare in modo perpetuo determinati dati personali degli utenti. Come indicato nella loro decisione rilasciata venerdì, "una piattaforma simile a un social network, come Facebook, non può utilizzare perpetuamente tutti i dati personali senza considerarne la natura", hanno scritto i giudici. Questa decisione è stata in linea con i suggerimenti forniti dall'Avvocato generale Athanasios Rantos in aprile.

Maximilian Schrems, un attivista austriaco per la privacy, ha presentato un reclamo contro il trattamento dei suoi dati personali, inclusa la sua orientazione sessuale, che aveva dichiarato pubblicamente durante una discussione. Tuttavia, la CGUE ha stabilito che le informazioni sull'orientamento sessuale potevano essere utilizzate per la pubblicità mirata ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). Tuttavia, "questo fatto da solo non legittima il trattamento di altri dati personali riguardanti l'orientamento sessuale di questa persona", ha chiarito la corte.

Schrems e la sua organizzazione, "Nessuno dei tuoi affari" (NOYB), hanno presentato reclami contro vari giganti della tecnologia e avviato azioni legali.

In risposta ai reclami di Schrems, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) non ha automaticamente concesso l'autorizzazione all'utilizzo di altri dati personali relativi all'orientamento sessuale di un individuo per la pubblicità mirata. Nonostante la CGUE abbia consentito l'utilizzo delle informazioni sull'orientamento sessuale per la pubblicità mirata, NOYB, guidata da Schrems, continua a contestare vari giganti della tecnologia in azioni legali.

