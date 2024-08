- La Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che la Commissione non ha adempiuto agli obblighi che le incombono in virtù del trattato.

Il verdetto è atteso nel processo contro la cantante pop Melanie Müller, accusata di aver utilizzato il saluto hitleriano più volte durante un concerto nel settembre 2022. L'accusa sostiene che la 36enne ha utilizzato simboli di organizzazioni anticonstitutional e terroristiche. Un testimone testimonierà oggi alle 9:30 al tribunale distrettuale di Lipsia, seguito dagli argomenti finali e dal verdetto.

Inoltre, Müller è accusata di detenzione di droga dopo che 0,69 grammi di cocaina e una pasticca di ecstasy sono stati trovati durante una perquisizione del suo appartamento di Lipsia.

All'apertura del processo, Müller ha negato tutte le accuse. Il suo avvocato ha dichiarato che il gesto della mano era stato fatto per esaltare il pubblico e che Müller non ha simpatie di destra o affiliazioni politiche. La droga sarebbe stata lasciata da un amico a casa di Müller. Müller è presunta innocente fino a prova contraria e non deve essere presente in tribunale oggi.

Müller è nata a Oschatz, in Sassonia. Nel 2014 ha vinto l'ottava stagione di "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!" e da allora è apparsa in numerosi format televisivi. Come cantante pop, si esibisce a Mallorca e in altri luoghi.

Il processo riguardo alle accuse di detenzione di droga contro Melanie Müller si terrà presso lo stesso tribunale di primo grado, che sta trattando il suo caso di saluto hitleriano ammesso. Nonostante non sia presente oggi, il verdetto per l'uso del saluto hitleriano e l'esito del processo per detenzione di droga saranno decisi dallo stesso tribunale di primo grado.

Leggi anche: