- La Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che la Commissione non ha adempiuto agli obblighi che le incombono in virtù del trattato.

Destra estrema Sven Liebich ha presentato ricorso contro una sentenza del Tribunale regionale di Halle. Un portavoce del tribunale ha confermato questo alla Deutsche Presse-Agentur su richiesta. Liebich è stato condannato il 2 agosto, tra gli altri capi d'accusa, a un anno e sei mesi di carcere per incitamento alla folla e diffamazione, senza condizionale.

Il Tribunale regionale aveva confermato una sentenza del tribunale locale nella città di Halle. both prosecution and defense had filed an appeal against the July 2023 verdict, leading to the trial at the Regional Court.

La condanna di Liebich non è quindi ancora definitiva. Il Tribunale regionale di Naumburg deve ora occuparsi del caso. Tuttavia, la sentenza verrà rivista solo per errori di legge e non verranno considerate nuove prove.

Dal 2014, Liebich ha organizzato regolarmente manifestazioni, spesso sulla piazza del mercato di Halle, Sassonia-Anhalt. Queste hanno spesso portato a scontri con i contro-protestanti. I tribunali hanno affrontato accuse contro Liebich in diverse occasioni. Fino a quando una sentenza non diventa definitiva, si applica la presunzione di innocenza.

Il ricorso contro la sentenza di Liebich è stato presentato allo stesso Tribunale regionale che aveva emesso la sentenza initially. Nella prossima udienza presso il Tribunale regionale di Naumburg, verrà esaminata la validità giuridica della decisione del Tribunale regionale.

