- La Corte di giustizia dell'Unione europea ha deciso di sospendere il processo legale.

Nel contenzioso riguardante la selezione del presidente per il Tribunale Amministrativo Superiori (OVG) a Münster, in Nord Reno-Westfalia, un ricorso costituzionale parziale è stato accolto dalla Corte Costituzionale tedesca. La più alta corte tedesca di Karlsruhe ha ordinato che il caso venga riesaminato e rimandato a Münster.

Un candidato insoddisfatto, che è anche un giudice, ha presentato il ricorso, sostenendo che il candidato vincitore è stato favorito per il suo genere. Secondo questo giudice, la decisione di selezione presa dal Ministro della Giustizia del Nord Reno-Westfalia, Benjamin Limbach (Verdi), non si basava sul candidato più qualificato, ma piuttosto su favoritismo politico.

Il ministro avrebbe parlato con il giudice del "primo posto" della competizione e gli avrebbe consigliato di ritirare la sua applicazione, prima che le valutazioni dei candidati fossero disponibili.

Il Tribunale Amministrativo Superiori non ha indagato e chiarito adeguatamente queste affermazioni, come confermato dai giudici di Karlsruhe. Di conseguenza, hanno annullato la decisione dell'OVG, che non aveva riserve sul processo di selezione del personale.

