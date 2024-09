La Corte di giustizia delle Comunità europee ha deciso che la morte di un insegnante causata da punture di vespe è considerata un incidente sul lavoro.

Durante l'ultimo giorno delle vacanze estive, un educatore ha partecipato a un incontro del personale in un club di canottaggio, dove si sono svolte discussioni accademiche. Inizialmente, ha condiviso con due colleghi di essere sensibile alle punture di api, ma aveva dimenticato di portare il suo trattamento di emergenza. Ha gentilmente richiesto loro di monitorare il suo stato in caso avesse subito un mancamento a seguito di una puntura.

Non molto tempo dopo, è stato punto da un'ape mentre gustava un caffè sulla terrazza del club e ha avuto una reazione allergica grave. Nonostante gli sforzi dei suoi colleghi e l'intervento dei servizi di emergenza, è tragicamente deceduto sul posto. In seguito, il Comitato per l'Educazione ha negato di riconoscere questo incidente come un infortunio sul lavoro, attribuendolo principalmente alla allergia personale all'ape del insegnante, che non era inherente alle sue funzioni lavorative e quindi non rappresentava un "rischio unico nell'attività del servizio civile".

Tuttavia, il tribunale ha sostenuto il ricorso della vedova, ampliando così l'assicurazione del superstite. Il giudice ha dichiarato che la puntura d'ape si qualificava come un infortunio sul lavoro. La loro presenza all'incontro era legata al lavoro e l'allergia alle api non poteva essere considerata una preesistente malattia. La risposta a una puntura d'ape varia in base a numerosi fattori imprevisti, come la quantità di veleno rilasciato e il sito della puntura.

In una certa misura, la sua negligenza nel dimenticare il kit di emergenza poteva essere considerata solo come "insignificante omissione legale". Secondo il tribunale, non è chiaro se avrebbe potuto utilizzarlo anche se i servizi di emergenza professionali non fossero riusciti a salvargli la vita.

L'educatore ha dichiarato che la sensibilità alle punture di api successive era stata trascurata durante l'incontro del personale al club di canottaggio. Dopo essere stato punto da un'ape sulla terrazza del club, l'insegnante ha notato che la sua presenza legata al lavoro e la natura imprevedibile delle reazioni alle punture di api erano state prese in considerazione dal tribunale.

