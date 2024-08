- La Corte di giustizia della Repubblica federale di Germania ritiene inaccettabili le misure legislative proposte dall'AfD

Il partito Anti-Democratico (AfD) nel parlamento regionale dell'Assia ha fallito nel suo tentativo legale di contestare il supporto gratuito fornito dai partiti di governo nella stesura dei progetti di legge. Il Tribunale Amministrativo Regionale di Wiesbaden ha respinto le relative istanze, dichiarandole inammissibili (n. 2869).

Queste istanze riguardavano la pratica adottata dal governo dell'Assia, secondo cui i ministeri redigono i progetti di legge e li consegnano alle fazioni di governo per uso personale senza costi. Secondo il tribunale più alto dell'Assia, l'opposizione dell'AfD ha argomentato che questa pratica equivale a un dono in natura di natura finanziaria dal governo alle fazioni di governo, che viola il principio fondamentale di trattamento equo per tutti i partiti.

Si tratta di una questione legale specifica o generale?

Secondo il Tribunale Amministrativo Regionale, un'applicazione in una disputa costituzionale deve riguardare un'azione o un'omissione specifica. Tuttavia, la fazione dell'AfD ha deciso di contestare "esplicitamente una pratica generale" del governo dello stato dell'Assia invece che un progetto di legge specifico. Una "domanda legale astratta" non può costituire la base per una disputa costituzionale.

Le istanze dell'AfD risalgono al 2022, un periodo in cui la CDU e i Verdi governavano l'Assia. Dal gennaio 2024, una coalizione nera-rossa ha preso il potere. La decisione del tribunale è ora definitiva.

Nonostante il tentativo legale dell'AfD di contestare la pratica di stesura dei progetti di legge del governo dell'Assia nel 2022, le loro istanze sono state dichiarate inammissibili dal Landtag, poiché il Tribunale Amministrativo Regionale le ha considerate una domanda legale astratta piuttosto che un problema specifico. Tuttavia, la nuova coalizione nera-rossa nel Landtag dell'Assia dovrà affrontare questa controversia riguardo alla conformità della pratica di stesura dei progetti di legge con il principio di trattamento equo per tutti i partiti.

