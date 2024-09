- La Corte dei conti ritiene ingiustificabili le riduzioni indiscriminate dei prezzi

Il dipartimento di vigilanza finanziaria di Amburgo ha puntato il dito contro la coalizione al governo per aver apparentemente ignorato le linee guida finanziarie con tagli al budget a pioggia nella proposta di bilancio per il 2025-2026. I risparmi globali proposti del 2,5% sono considerati eccessivi, dati i conti pubblici generalmente in salute, ha dichiarato Philipp Häfner, vicepresidente del dipartimento di vigilanza finanziaria.

In termini semplici, i risparmi globali si riferiscono a riduzioni finanziarie obbligatorie che le autorità devono raggiungere nel corso dell'anno. In questo contesto, la bozza del Senato, che prevede una spesa stimata di 44 miliardi di euro nei prossimi due anni, si traduce in circa 500 milioni di euro di risparmi annuali.

Secondo i revisori, il tasso di risparmio massimo consentito è del 2%, con eccezioni concesse solo in circostanze eccezionali come la recente pandemia. Il Senato, che ha un'opinione diversa, aveva precedentemente espresso l'intenzione di tornare alla soglia del 2%, ha dichiarato Häfner. Di conseguenza, ha criticato: "Obiettivo non raggiunto".

I principali revisori hanno anche espresso preoccupazioni riguardo alla distribuzione delle spese sociali, i costi in aumento nelle corporation municipali come la società di trasporti pubblici di Amburgo e i costi dell'affitto, nonché la formazione del personale: Il Senato dovrebbe assicurarsi che i compiti amministrativi essenziali possano ancora essere svolti in futuro, hanno suggerito.

Con il suo ambizioso piano di bilancio, il Senato sta attualmente operando in modo espansivo, cosa che è accettabile dati la situazione fiscale attuale, ha detto Häfner. Tuttavia, ha consigliato prudenza, avvertendo: "Il Senato e l'Assemblea dei Cittadini dovrebbero essere preparati ad adattarsi rapidamente".

