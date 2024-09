La Corte dei conti emette un avvertimento in merito al piano pensionistico.

L'Ufficio Federale di Revisione ha espresso le sue preoccupazioni riguardo ai piani pensionistici del governo, sostenendo che il pacchetto pensionistico II potrebbe portare a un considerevole aumento delle spese dell'assicurazione pensionistica. Si prevede che le spese totali del fondo pensioni raggiungano 507 miliardi di euro entro il 2045, con un aumento medio annuale di 25 miliardi di euro nelle spese pensionistiche. Questo aumento dei costi potrebbe comportare un significativo aumento delle aliquote di contribuzione.

Il rapporto dell'Ufficio Federale di Revisione suggerisce che i costi del pacchetto pensionistico II superano l'espansione delle prestazioni del decennio precedente. La principale causa dell'aumento dei costi è il piano del governo di mantenere il livello delle pensioni al 48%, con pensioni che saranno del 6% più alte della legge attuale entro il 2045.

Di conseguenza, secondo il rapporto, l'aliquota di contribuzione pensionistica è prevista aumentare di più di quattro punti percentuali entro il 2045. La creazione del capitale intergenerazionale finanziato con debito, che dovrebbe contribuire circa 10 miliardi di euro al fondo pensioni a partire dal 2036, offre solo un leggero sollievo. Le contribuzioni pensionistiche saranno ridotte al massimo di 0,4 punti percentuali. L'aliquota di contribuzione è prevista essere del 22,3% nel 2045, rispetto all'attuale 18,6%.

Governo: "L'aumento delle contribuzioni è giustificato"

Il Ministero del Lavoro ha considerato l'aumento giustificato in una dichiarazione a "Der Spiegel". Tuttavia, l'Ufficio Federale di Revisione non ha condiviso questa prospettiva. C'è anche il rischio di perdita di valore associato al nuovo capitale intergenerazionale, avvertono gli auditor. Il governo federale dovrà prendere in prestito altri 366 miliardi di euro per il fondo pensioni entro il 2045, il che potrebbe potenzialmente influire sulla sua affidabilità creditizia, mettono in guardia.

L'Ufficio Federale di Revisione sostiene che i benefici del fondo pensioni non dovrebbero essere compromessi per il finanziamento a lungo termine delle pensioni. Tuttavia, il pacchetto pensionistico II sembra andare nella direzione opposta, sostengono gli auditor. Beneficia le generazioni più anziane e di mezza età fornendo loro pensioni più alte, mentre le generazioni più giovani e future sono lasciate a sobbarcarsi la maggior parte dei costi.

Il Bundestag dovrebbe dibattere il pacchetto pensionistico nella sua prima lettura verso la fine di settembre. Il ritardo nelle decisioni all'interno della coalizione del semaforo è terminato la scorsa settimana, con il leader dell'FDP e il Ministro delle Finanze Christian Lindner che ha dichiarato che il pacchetto era "negoziato e pronto al consenso". La leadership dell'SPD ha recentemente espresso il desiderio di una decisione rapida. Tuttavia, ci sono ancora numerosi critici all'interno delle frazioni dell'FDP e dei Verdi. Pertanto, l'adozione del pacchetto viene anche vista come un test dell'influenza di Lindner e Habeck all'interno dei loro partiti e frazioni.

Leggi anche: