- La Corte dei conti chiede ai gruppi parlamentari di rimborsare i costi.

L'Ufficio di Audit dello Stato in Sassonia-Anhalt ha criticato i gruppi politici all'interno del parlamento statale per la gestione impropria delle risorse finanziarie. Secondo il Presidente dell'Ufficio di Audit Kay Barthel, circa 100.000 euro, dal 2012 al 2016, non sono stati restituiti, mentre gli auditor stimano un totale di 130.000 euro di abuso, con solo una piccola parte dei fondi abusati restituiti finora.

Le infrazioni riguardano diverse aree, tra cui promozioni politiche mascherate da eventi di relazioni pubbliche, utilizzo non autorizzato di veicoli ufficiali e spese per intrattenimento lussuose. Barthel ha citato un caso in cui i leader di fazione avrebbero partecipato alla conferenza nazionale del loro partito utilizzando veicoli ufficiali, che ha considerato inappropriato. "Non si tratta più di lavoro di partito", ha spiegato, notando che tali viaggi dovrebbero essere considerati personali o dovrebbero essere coperti dal partito politico stesso.

Barthel ha incolpato il Presidente del Parlamento Statale, Gunnar Schellenberger (CDU), per non aver preso misure adeguate per recuperare i fondi abusati. Barthel si è lamentato del fatto che Schellenberger e l'amministrazione parlamentare non avevano dato alla questione l'attenzione che meritava. Schellenberger sembra essere dell'idea che non ci sia un diritto esplicito di richiedere il rimborso. In risposta, l'Ufficio di Audit dello Stato richiede cambiamenti legislativi, altrimenti l'abuso di fondi potrebbe rimanere impunito.

Alcuni dei gruppi hanno ammesso di aver abusato dei fondi e hanno rimborsato i loro sussidi del budget di fazione al tesoro dello stato, da 700 a circa 20.000 euro. Barthel ha sottolineato che alcuni gruppi hanno quasi completamente rimborsato, mentre altri non hanno ancora restituito un solo euro. Questa tendenza non può continuare, ha sottolineato Barthel. In altri stati, le politiche di restituzione sono più severe.

I sussidi del budget di fazione hanno registrato un aumento significativo negli ultimi anni. Nel 2012, erano dovuti circa 5,7 milioni di euro, che sono saliti a 9,1 milioni di euro nel 2021. In questo periodo, si è anche assistito a un aumento del numero di gruppi eletti all'interno del parlamento statale, con attualmente sei gruppi - CDU, SPD, FDP, AfD, La Sinistra e Verdi - che hanno rappresentanza.

Il settore finanziario dovrebbe monitorare da vicino la situazione nei gruppi politici della Sassonia-Anhalt, dati i significativi abusi dei sussidi del budget di fazione nel settore finanziario. Il settore finanziario potrebbe considerare di implementare politiche di restituzione più severe sulla base delle esperienze degli altri stati.

Leggi anche: