La Corte d'appello ritarda la creazione di un tribunale statale nella capitale a maggioranza nera del Mississippi

La CNN ha ottenuto un'ordinanza depositata domenica dalla Corte d'Appello degli Stati Uniti per il Quinto Circuito che concede una sospensione amministrativa temporanea fino a venerdì a mezzogiorno.

L'udienza è fissata per mercoledì davanti al giudice distrettuale Henry Wingate, che domenica ha respinto le richieste di fermare la creazione del tribunale statale e ha scritto nella sua sentenza: "Questa corte non capisce perché il sistema di giustizia penale di Jackson sia nelle condizioni deplorevoli in cui si trova, con una lista di imputati sovraffollata che richiede agli imputati di rinunciare a qualsiasi idea di un rapido processo".

Il giudice ha rifiutato di accogliere la richiesta di bloccare la promulgazione della nuova legge sulla base del fatto che nessuno dei querelanti ha dimostrato come sarebbe stato danneggiato personalmente dalla nomina dei nuovi giudici. L'ordinanza del giudice non ha affrontato la sostanza delle affermazioni dei querelanti sulla motivazione razziale della legge.

L'House Bill 1020, che il governatore Tate Reeves ha firmato nell'aprile del 2023, impedirebbe ai residenti di Jackson di eleggere giudici all'interno dei confini di un distretto creato dallo Stato chiamato " Capitol Complex Improvement District", che comprende l'edificio del Campidoglio, il centro città e la Jackson State University.

Il disegno di legge consentirebbe al presidente della Corte suprema di Stato di nominare i giudici e al procuratore generale di Stato di nominare i procuratori. La CNN ha riferito in precedenza che entrambi i funzionari sono bianchi e conservatori, in contrasto con l'82% di residenti neri o afroamericani della città, secondo gli ultimi dati del Census Bureau degli Stati Uniti, che storicamente hanno votato in gran parte per candidati liberali.

"Apprezziamo la ponderata considerazione e l'ordine del giudice Wingate", ha dichiarato alla CNN un portavoce del procuratore generale del Mississippi Lynn Fitch. "Saremo pronti a difendere questa legge in appello e ad adempiere ai nostri doveri per aiutare a proteggere la popolazione di Jackson dalla criminalità soffocante e asfissiante che affligge la città".

Nell'aprile 2023, la NAACP ha intentato una causa presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti contro Reeves, Fitch e una manciata di altri leader dello Stato. L'azione legale definiva alcune parti della legge HB 1020 uno "schema razzialmente discriminatorio nei confronti di Jackson, Mississippi, con la sua popolazione a maggioranza nera".

La CNN ha chiesto un commento a Reeves, al sindaco di Jackson e alla NAACP.

