La corte d'appello respinge la richiesta di Trump di rinviare la condanna per la questione del denaro silenzio

Il più alto tribunale giudiziario a livello federale ha respinto il tentativo di Trump di rinviare la sua condanna nel caso di tangenti penalmente rilevanti il giovedì scorso, così come il giudice statale in carica aveva già rinviato la data programmata in precedenza.