La Corte d'Appello respinge il tentativo di Trump di ritardare il processo civile di E. Jean Carroll

In una breve ordinanza emessa alla fine della scorsa settimana, un gruppo di tre giudici della Corte d'Appello degli Stati Uniti per il Secondo Circuito ha respinto la mozione di Trump senza approfondire.

Trump aveva chiesto alla corte d'appello di ritardare il processo dopo aver perso un precedente tentativo di usare l'immunità presidenziale come difesa alle accuse di diffamazione. Ha detto di aver bisogno di ulteriore tempo per considerare le sue opzioni, compresa la possibilità di chiedere un riesame da parte della Corte Suprema degli Stati Uniti. Potrebbe ancora farlo, ma dovrebbe muoversi in fretta, dato che il processo per diffamazione inizierà il 16 gennaio.

Non è stato possibile contattare immediatamente una portavoce di Trump.

Il mese scorso, il Secondo Circuito ha stabilito che Trump non può avvalersi dell'immunità presidenziale per difendersi dalle accuse di diffamazione mosse da E. Jean Carroll perché ha aspettato troppo a lungo a dichiarare di volersene avvalere, confermando la decisione del giudice del tribunale.

Carroll ha fatto causa a Trump due volte, inizialmente per diffamazione nel 2019, quando Trump, in qualità di presidente, ha negato l'accusa di averla violentata in un grande magazzino di New York a metà degli anni Novanta. Ha intentato una seconda causa nel 2022 in base all'Adult Survivors Act, che ha riaperto la possibilità di intentare cause civili per violenza sessuale, per l'aggressione e per le dichiarazioni fatte da Trump quell'anno, ben dopo aver lasciato la carica. Il processo per la causa del 2019 è stato bloccato da alcune sfide legali.

L'anno scorso una giuria ha stabilito che Trump ha aggredito sessualmente Carroll e l'ha diffamata nelle sue dichiarazioni del 2022. La giuria ha assegnato a Carroll 5 milioni di dollari. Trump ha presentato appello contro il verdetto.

Al processo del mese prossimo, la giuria dovrà decidere l'ammontare dei danni che Trump dovrà pagare a Carroll per le sue dichiarazioni del 2019.

Trump non ha partecipato al primo processo.

Inoltre, gli avvocati di Trump hanno chiesto di impedire alla giuria del secondo processo di vedere il video della deposizione di Trump che era stato proiettato durante il primo processo. Nel video, Trump scambia Carroll in una foto per la sua seconda moglie, Marla Maples, definisce Carroll un "pazzoide" e dice che "storicamente" le celebrità potevano afferrare le donne: "Se si guarda all'ultimo milione di anni, credo che sia stato in gran parte vero. Non sempre, ma in gran parte è vero. Purtroppo o per fortuna". I suoi avvocati sostengono che Trump è indicato come testimone e che la sua deposizione non dovrebbe essere riprodotta.

Gli avvocati di Carroll si oppongono, scrivendo al giudice: "Abbiamo già sentito questa canzone". Trump era stato indicato come potenziale testimone anche nel primo processo, ma non aveva testimoniato. Gli avvocati di Trump hanno detto che possono ancora usare il video nel loro caso. Il giudice non si è pronunciato su questa controversia.

Fonte: edition.cnn.com