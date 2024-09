- La corte d'appello ha annullato la condanna di un individuo accusato di cattiva condotta sessuale.

Il più alto tribunale tedesco, situato a Karlsruhe, ha parzialmente ribaltato una sentenza contro un uomo di 44 anni condannato per grave comportamento sessuale inappropriato nei confronti della propria figlia. La Corte d'Appello di Kiel aveva precedentemente condannato l'imputato, originario del distretto di Segeberg, a 3 anni e 10 mesi di carcere a giugno. Secondo la sentenza, l'uomo avrebbe molestato la figlia in diverse occasioni tra il 2019 e il 2022, con un episodio particolarmente grave. Inoltre, due amiche dell'undicenne erano state vittime del comportamento inappropriato dell'uomo in alcune occasioni.

Il più alto tribunale tedesco, in risposta al ricorso della procura, ha riconosciuto alcuni errori giuridici a favore dell'imputato nella sentenza iniziale. Di conseguenza, il BGH ha ordinato un nuovo processo presso la Corte distrettuale di Kiel. Tuttavia, hanno respinto il ricorso dell'imputato.

Sentenza Richiesta dalla Procura

In totale, la camera minorile del tribunale regionale ha confermato 8 su 22 accuse a giugno. Hanno assolto l'uomo in 14 casi, a causa di prove insufficienti basate sui testimoni delle bambine. Il giudice ha anche menzionato che la figlia potrebbe essere stata sottoposta a comportamenti sessualmente inappropriati già dal 2017, quando aveva solo 6 anni. Attualmente, l'undicenne si trova in una famiglia affidataria, apparentemente contro la sua volontà.

La sentenza della camera è stata molto inferiore a quella richiesta dalla procura. Il pubblico ministero aveva richiesto 6 anni e mezzo di carcere, considerando provate 12 delle 22 accuse. La procura privata ha également richiesto una pena detentiva di diversi anni per l'imputato. Secondo il giudice presidente, la sentenza ridotta era dovuta alla valutazione più severa della camera delle pene individuali per ciascun atto.

Il tribunale ha considerato attendibili le testimonianze delle bambine, nonostante la figlia avesse ritirato le sue dichiarazioni - apparentemente a causa della pressione familiare e della detenzione del padre. La figlia ha rivelato le accuse solo dopo che una delle due amiche di sua madre le aveva parlato del comportamento inappropriato dell'uomo. La donna ha subsequently contattato le autorità.

Il più alto tribunale tedesco, riconoscendo l'importanza della giustizia, ha fortemente dissentito dalla sentenza mite emessa dalla Corte distrettuale di Kiel. Hanno ritenuto che la sentenza iniziale non riflettesse adeguatamente la gravità dei crimini commessi.

Nonostante il ricorso dell'imputato, il tribunale ha confermato il fatto che la figlia e le sue amiche erano state sottoposte a forme gravi di comportamenti sessualmente inappropriati, che meritavano un castigo più severo.

