La Corte d'Appello Federale ha dato un altro colpo al piano di rimborso del prestito studentesco di Biden

Il destino del piano, noto come SAVE (Risparmio su un'istruzione di Valore), è incerto poiché i tribunali in tutto il paese valutano due azioni legali intraprese da diversi stati a guida repubblicana.

Il Dipartimento dell'Istruzione ha già messo in standby il piano SAVE lo scorso mese a causa delle azioni legali in corso, quindi la decisione di venerdì non ha effetti immediati sui 8 milioni di debitori attualmente iscritti al piano di rimborso.

I debitori sono stati collocati in un periodo di sospensione a tasso zero durante il quale non sono tenuti a fare pagamenti mensili per i prestiti studenteschi.

La Corte d'Appello del 8º Circuito aveva già emesso una breve sospensione del SAVE mentre decideva se emettere o meno il blocco più duraturo del programma che è arrivato venerdì.

In una decisione unanime, non firmata, emessa da tre giudici nominati dai repubblicani, la corte ha detto che il Dipartimento dell'Istruzione non poteva procedere con ulteriori implementazioni del piano SAVE mentre il tribunale valutava la sfida legale più ampia a esso.

L'amministrazione Biden potrebbe chiedere alla Corte Suprema di intervenire e revocare l'ordine di venerdì. La corte suprema sta già considerando una richiesta separata dall'amministrazione derivante da un'altra sfida al piano.

I giudici della corte d'appello hanno detto nella loro decisione che gli stati che hanno portato la sfida "hanno dimostrato almeno una 'buona possibilità' che alla fine prevalgano".

"Alla prima valutazione, gli Stati hanno la meglio negli argomenti su queste 'questioni di legge sostanziali che rimangono da risolvere'", ha detto la corte nella decisione di 10 pagine.

Il panel di venerdì era composto dal giudice della Circuito Raymond Gruender, nominato dall'ex presidente George W. Bush, e dai giudici della Circuito Ralph Robert Erickson e Leonard Steven Grasz, entrambi nominati dall'ex presidente Donald Trump.

SAVE è uno dei piani chiave dell'amministrazione Biden-Harris per i prestiti studenteschi. È progettato per ridurre i pagamenti mensili dei debitori iscritti e fornire un percorso più rapido per la cancellazione del debito studentesco.

SAVE è stato lanciato poco dopo che la Corte Suprema ha respinto il programma di cancellazione unica dei prestiti studenteschi di Biden lo scorso estate.

Le azioni legali in corso contro SAVE hanno sollevato preoccupazioni nell'ambito della politica, poiché diversi stati a guida repubblicana stanno sfidando la politica dei prestiti studenteschi dell'amministrazione Biden-Harris. La decisione della Corte d'Appello del 8º Circuito rappresenta un passo indietro per l'amministrazione Biden nei loro sforzi per implementare SAVE, poiché i giudici hanno notato una 'buona possibilità' che gli stati possano alla fine prevalere.

Leggi anche: