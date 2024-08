La corte d'appello di New York ha deciso di tenere le deliberazioni orali riguardo al verdetto di Donald Trump per 454 milioni di dollari di frode civile nel prossimo mese.

Trump ha presentato ricorso alla Prima Divisione di Appello per annullare la sentenza del giudice Arthur Engoron, che lo ha dichiarato colpevole di frode e ha ordinato il pagamento di 354 milioni di dollari, comprensivi di interessi, per un totale superiore a 100 milioni di dollari.

Nel documento legale, Trump sostiene che non è stato arrecato alcun danno, la sentenza è incostituzionale e il processo non avrebbe mai dovuto iniziare poiché le azioni in questione sono obsolete.

La replica dell'avvocato generale dello Stato di New York è prevista per mercoledì.

Dopo la riduzione dell'ammontare della cauzione da parte della corte d'appello ad aprile, Trump ha depositato una garanzia di 175 milioni di dollari. Questa cauzione ha bloccato qualsiasi possibile azione dell'ufficio dell'avvocato generale di Letitia James per sequestrare proprietà o conti bancari.

La squadra legale di Trump sostiene che la politica che circonda il suo caso ha influenzato le sentenze, mettendo in discussione l'imparzialità del processo giudiziario. Inoltre, ritengono che l'attuale clima politico possa influire sulla giustizia di qualsiasi futura decisione in questo caso.

