La corte d'appello autorizza l'entrata in vigore della legge californiana che limita il porto d'armi nei luoghi pubblici

La legge - Senate Bill 2 - era stata bloccata la settimana scorsa da un'ingiunzione del giudice distrettuale Cormac Carney, ma sabato un collegio di tre giudici ha presentato un'ordinanza che blocca temporaneamente l'ingiunzione, spianando la strada all'entrata in vigore della legge.

La corte ha emesso una sospensione amministrativa, il che significa che i giudici d'appello non hanno preso in considerazione il merito del caso, ma ha ritardato l'ordine del giudice per dare alla corte più tempo per considerare le argomentazioni di entrambe le parti. "Nel concedere una sospensione amministrativa, non intendiamo limitare in alcun modo l'esame del merito di questi ricorsi da parte della commissione di merito", hanno scritto i giudici.

La legge, che fa parte di una serie di misure per il controllo delle armi firmate dal governatore della California Gavin Newsom a settembre, si applica a coloro che hanno una licenza per portare un'arma nascosta. Quando ha firmato le leggi sulle armi a settembre, Newsom ha citato le sparatorie in tutto il Paese che hanno causato più di 100 morti nelle 72 ore precedenti la firma.

Secondo la nuova legge, le persone non potranno portare armi da fuoco nascoste in una serie di luoghi della California, tra cui luoghi di culto, biblioteche pubbliche, parchi di divertimento, zoo ed eventi sportivi. La California Rifle and Pistol Association e la Gun Owners of America, tra gli altri querelanti, hanno contestato la legge. Il giudice Carney aveva concordato con i querelanti che la nuova legge è troppo ampia, affermando nella sua ordinanza di ingiunzione che "trasforma quasi ogni luogo pubblico della California in un "luogo sensibile"".

Carney ha definito l'ambito della nuova legge "ampio, ripugnante per il Secondo Emendamento e apertamente in contrasto con la Corte Suprema".

In una dichiarazione successiva alla sentenza di Carney, il governatore ha affermato che i luoghi in cui il porto d'armi sarebbe vietato dalla nuova legge sono spazi "che dovrebbero essere sicuri per tutti".

Questa sentenza definisce oltraggiosamente "ripugnanti" gli sforzi della California per la sicurezza delle armi basati sui dati", ha dichiarato Newsom alla CNN. "Ciò che è ripugnante è questa sentenza, che dà il via libera alla proliferazione delle armi nei nostri ospedali, biblioteche e parchi giochi per bambini - spazi che dovrebbero essere sicuri per tutti".

La CNN ha contattato l'ufficio del procuratore generale della California e il principale avvocato dei querelanti sabato pomeriggio per un commento.

Zoe Sottile, Nouran Salahieh, Cindy Von Quednow e Josh Campbell della CNN hanno contribuito a questo servizio.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com