La corte d'appello annulla la condanna dell'ex deputato Jeff Fortenberry per aver mentito sulle donazioni

Le condanne di Fortenberry nel 2022 per tre reati si basavano sulle accuse di aver mentito in due incontri separati con l'FBI, affermando di non essere a conoscenza di contributi illegali alla sua campagna elettorale del 2016 da parte di un cittadino straniero.

La corte d'appello ha concluso all'unanimità che i pubblici ministeri hanno erroneamente accusato Fortenberry a Los Angeles, dove aveva sede l'indagine sui finanziamenti alla campagna elettorale, invece che in Nebraska o a Washington, dove Fortenberry si è incontrato e ha presumibilmente mentito agli agenti.

"Il processo di Fortenberry si è svolto in uno Stato in cui non è stato commesso alcun crimine e davanti a una giuria scelta nelle vicinanze delle agenzie federali che hanno indagato sull'imputato", ha scritto il giudice James Donato in un parere, aggiungendo che "questo risultato stravagante non è compatibile con la Costituzione".

"Le condanne di Fortenberry sono annullate in modo che possa essere nuovamente processato, se mai, in una sede appropriata", ha scritto.

Non è ancora chiaro se il Dipartimento di Giustizia intende processare nuovamente Fortenberry. Se deciderà di farlo, i procuratori federali dovranno presentare le accuse in Nebraska o a Washington, ricominciando di fatto il caso da capo.

L'ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Centrale della California non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

"Siamo gratificati dalla decisione del Nono Circuito", ha dichiarato Fortenberry in una dichiarazione rilasciata alla CNN martedì. "Celeste e io vorremmo ringraziare tutti coloro che sono stati al nostro fianco e ci hanno sostenuto con la loro gentilezza e amicizia".

Fortenberry si è dimesso dal suo incarico l'anno scorso dopo la condanna, affermando all'epoca di non poter più "servire efficacemente". L'ex deputato non è mai stato accusato di aver violato le leggi elettorali federali.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com