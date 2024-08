- La Corte costituzionale respinge la richiesta urgente di risoluzione avanzata dall'AfD.

Il gruppo di estrema destra AfD, nel parlamento regionale della Turingia, ha tentato senza successo di bloccare la formazione della commissione di controllo della Costituzione. Il tribunale costituzionale di Weimar ha confermato il rigetto della loro istanza urgente. Ciò si riferisce alla commissione di sorveglianza parlamentare che inizierà le operazioni con quattro membri invece dei cinque previsti, a seguito di una serie di candidati non riusciti. La decisione del tribunale è stata presa tempestivamente a causa dell'urgenza della situazione, con la giustificazione scritta da rilasciare in seguito.

Il pannello inizierà le operazioni

L'AfD, designata come estrema destra e sotto sorveglianza della Protezione Costituzionale in Turingia, sostiene che l'ufficio per la protezione costituzionale manca di un'adeguata sorveglianza parlamentare e che i loro diritti vengono violati attraverso l'istituzione di una commissione incompletamente composta. I candidati dell'AfD per la commissione hanno ripetutamente fallito nelle elezioni del parlamento regionale negli ultimi anni, e anche i candidati della Sinistra e dei Verdi hanno fallito dopo un cambiamento delle regole.

È necessario una maggioranza dei due terzi per l'elezione. Il parlamento regionale della Turingia intende ora istituire una commissione di sorveglianza parlamentare, come annunciato dal tribunale costituzionale.

Si prevede che i quattro membri dell'SPD, CDU e FDP, precedentemente eletti alla commissione, inizieranno le operazioni. I problemi riguardanti il riempimento della commissione di sorveglianza parlamentare hanno afflitto il processo per diversi anni.

La commissione di sorveglianza parlamentare, come diretto dal Tribunale Costituzionale, opererà con quattro membri invece dei cinque previsti a causa dei candidati dell'AfD non riusciti. La decisione del Tribunale Costituzionale di permettere alla commissione di procedere senza il numero completo di membri verrà probabilmente contestata dall'AfD in ulteriori procedimenti legali.

