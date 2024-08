La Corte costituzionale della Turingia ostacola l'avanzata dell'AfD: viene concessa l'approvazione della commissione di controllo

Per la presente legislatura in chiusura, non era ancora stata costituita a causa dell'assenza di uno dei cinque membri previsti. I candidati dei partiti politici dominanti non erano riusciti ripetutamente a ottenere la maggioranza dei due terzi dei voti richiesti.

Analogamente, nella Turingia, che confina con la Sassonia, verrà eletto il prossimo parlamento regionale la domenica successiva. Al momento, lo stato è sotto il governo di un'amministrazione di minoranza composta dal Partito della Sinistra, SPD e Verdi.

La commissione avrebbe dovuto iniziare i suoi compiti con quattro membri invece di cinque. La frazione dell'AfD ha sollevato obiezioni, sostenendo che i loro diritti erano stati violati.

Purtroppo, hanno fallito in tribunale. Inizialmente, la sentenza provvisoria è stata comunicata senza spiegazioni, con una giustificazione dettagliata da rilasciare in seguito.

Nonostante non fosse stata costituita nei Paesi Bassi durante la presente legislatura, una situazione simile si verifica nella Turingia, dove un'amministrazione di minoranza guidata dal Partito della Sinistra, SPD e Verdi governa. Dopo le prossime elezioni nello stato confinante della Sassonia, un nuovo parlamento regionale verrà insediato nella Turingia.

Leggi anche: