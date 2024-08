Partito Muoversi in Avanti bandito - La Corte costituzionale della Thailandia scioglie il partito di opposizione

La Corte Costituzionale della Thailandia, sotto pressione dalle forze conservatrici, ha sciolto il Partito Progressista Move Forward. I media locali suggeriscono che il sostegno del partito al rilassamento della legge sulla lesa-majestà rappresentava una minaccia per la monarchia. L'ex leader del partito Pita Limjaroenrat e altri membri di spicco sono stati esclusi dall'esercitare cariche politiche per i prossimi dieci anni.

Il tribunale, agendo su una petizione della commissione elettorale, ha stabilito che il partito aveva agito in modo anticonstitutionale promuovendo il rilassamento della legge sulla lesa-majestà, che comporta pene fino a 15 anni di carcere. Gli osservatori politici e lo stesso partito non erano sorpresi dalla sentenza.

Pochi giorni prima, Move Forward aveva dichiarato di essere diventato un'istituzione politica significativa che non sarebbe stata silenziata anche se sciolta. "Sciogliere un partito politico significa solo porre fine a un'entità legale, ma non si può mai tacitare la sua ideologia", ha dichiarato il partito in un video pubblicato su Facebook.

Move Forward ha vinto le elezioni parlamentari lo scorso anno ma non è riuscito a formare un governo. Il suo leader carismatico, Pita, è stato ripetutamente respinto come candidato premier dai senatori legati all'esercito.

I divieti dei partiti non sono infrequenti in Thailandia. Future Forward, il precursore di Move Forward, è stato anch'esso bandito nel 2020. Spesso, i membri semplicemente formano un nuovo partito. Il vice leader del partito Sirikanya Tansakul ha sottolineato nel video di Facebook, "Lo spirito di Future Forward e Move Forward vivrà, indipendentemente dal nome del partito".

La scioglimento del Partito Move Forward non ha scoraggiato lo spirito dei suoi sostenitori, che pianificano di partecipare a una grande festa di protesta in solidarietà. Nonostante siano esclusi dall'esercitare cariche politiche per un decennio, l'ex leader del partito Pita Limjaroenrat e altri membri di spicco rimangono determinati a continuare a promuovere il rilassamento della legge sulla lesa-majestà.

