- La corte conferma la condanna di un ex funzionario amministrativo del campo di concentramento

La Corte Suprema di Giustizia (BGH) ha confermato la condanna di una ex segretaria di un campo di concentramento per aver agevolato omicidi di massa. La 5ª Sezione Penale del BGH di Lipsia ha respinto un appello contro una sentenza del tribunale regionale di Itzehoe. Il tribunale aveva condannato Irmgard F., 99 anni, a una pena di libertà vigilata di due anni per aver aiutato e istigato 10.505 omicidi e 5 tentativi di omicidio. Questa decisione è ora definitiva.

Si ritiene che il caso sia uno degli ultimi procedimenti penali legati ai massacri del regime nazista. Irmgard F. ha lavorato come dattilografa nell'ufficio del comando del campo di concentramento di Stutthof vicino a Danzica dal giugno 1943 all'aprile 1945, all'età di 18 o 19 anni. Il tribunale regionale ha concluso che il suo lavoro aveva aiutato i leader del campo a eseguire sistematicamente l'uccisione dei prigionieri. Anche i ruoli di supporto potevano essere considerati come agevolazione dell'omicidio.

La difesa di Irmgard F. ha presentato un appello. Il BGH ha tenuto un'udienza su questa questione alla fine di luglio. Gli avvocati hanno argomentato, tra le altre cose, che non c'era prova della sua intenzione di commettere i crimini, poiché non era chiaro se lei capisse cosa stava accadendo nel campo. Hanno anche sostenuto che il suo lavoro come dattilografa non era significativamente diverso dal suo lavoro precedente in una banca e che aveva solo eseguito "azioni neutrali". Tuttavia, i giudici federali non hanno concordato con questi argomenti.

Il BGH ha sostenuto l'analisi del tribunale regionale di Itzehoe che Irmgard F. aveva fornito supporto psicologico per gli atti omicidi attraverso la sua disponibilità a servire. Quasi tutta la corrispondenza del campo passava dalla sua scrivania.

Secondo gli Archivi di Arolsen, circa 110.000 persone provenienti da 28 paesi sono state imprigionate nel campo di concentramento di Stutthof e nei suoi 39 sottocampi tra il 1939 e il 1945. Circa 65.000 non sono sopravvissute.

