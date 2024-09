- La corsa vittoriosa di Bayer continua con un punteggio di 2:3 sul doppio set di Openda.

Il dominio della Bundesliga di Bayern Monaco è stato interrotto inaspettatamente nella loro prima partita in casa della stagione. Dopo una straordinaria serie di 35 partite senza sconfitte nel campionato, il Bayer Leverkusen è stato battuto 2:3 (2:1) dall'RB Leipzig, contendente della Champions League, sabato sera. Si tratta della prima volta dal 27 maggio 2023 che i vincitori sono stati sconfitti dai rivali domestici.

L'RB Leipzig, che aveva perso i precedenti tre incontri contro il Bayer, ha interrotto la propria serie negativa contro i campioni in carica e ha ottenuto la terza vittoria consecutiva in un incontro ad alto rischio. Davanti a 29.615 spettatori allo stadio BayArena, le reti di Jeremie Frimpong (39') e Alejandro Grimaldo (45') del Leverkusen sono state vanificate dai gol di Kevin Kampl (45+7) e dalle due reti di Lois Openda (57', 80'), che hanno causato la sconfitta dei campioni.

Dopo una stretta vittoria per 1:0 nella DFB-Pokal contro il FC Carl Zeiss Jena, Xabi Alonso ha effettuato sette cambi nella formazione titolare. Lukas Hradecky, il portiere infortunato, e Jonathan Tah, nonostante le trattative fallite con il Bayern Monaco, hanno comunque guidato la squadra.

Il Leverkusen fa la voce grossa

Prima del calcio d'inizio, l'allenatore del Leverkusen ha dichiarato che la sua squadra non aveva ancora raggiunto il proprio apice. Affrontare la forte squadra del Leipzig ha offerto l'opportunità di migliorare. La squadra di casa ha lanciato attacchi e ha sfiorato la rete due volte, con un colpo di testa di Piero Hincapié che ha sfiorato la parte inferiore della traversa (10') e un tiro da lontano di Granit Xhaka che ha mancato il bersaglio cinque minuti dopo.

Il Leipzig, ancora aperto alle trattative per nuovi acquisti fino a poco prima della partita, si è fidato dei veterani e ha escluso i nuovi talenti dalla formazione titolare. Con Willi Orban squalificato, l'allenatore Marco Rose ha optato per una difesa a tre e due ali aggiuntive che si ritiravano durante gli attacchi del Leverkusen. Il giovane El Chadaille Bitshiabu è stato scelto per partire come centrocampista difensivo.

L'espulsione di Rose

La partita ha visto un cambio precoce quando Amadou Haidara è stato colpito alla testa da un colpo di testa di Victor Boniface, costringendo l'ingresso di Nicolas Seiwald come centrocampista difensivo. Il ruolo di Rose nella partita è terminato dopo un fallo su Lois Openda, con l'allenatore dell'RB che ha ripetutamente rimproverato l'arbitro Matthias Jöllenbeck, ricevendo un cartellino giallo-rosso come conseguenza.

Il dominio del Leverkusen è stato premiato con il gol di apertura di Frimpong, seguito da un errore di Lukas Klostermann.

