- La corsa politica sassone si avvicina al suo culmine.

Le elezioni in Sassonia sono giunte al culmine, a un giorno dal voto regionale.* A Lipsia, Susanne Schaper, candidata principale della Sinistra, conclude la sua campagna elettorale. I partiti principali hanno concluso le loro campagne venerdì, concentrandosi ora sui loro candidati di punta. Si prevede che circa 3,3 milioni di persone voteranno nello Stato libero domenica.

Il risultato è tutto fuorché certo

L'esito rimane incerto come sempre. Come cinque anni fa, la CDU e l'AfD sono in un testa a testa nei sondaggi. SPD, Verdi e La Sinistra lottano per tornare in parlamento. Inoltre, l'Alleanza per il Progresso e la Giustizia Sociale (BSW) si è affermata come un giocatore significativo nella scena politica. Secondo i sondaggi, il BSW è senza dubbio la terza forza più forte, con valori che raggiungono il 15%.

Manifestazioni a favore della tolleranza e della democrazia

In vista delle elezioni, alleanze a Görlitz, Zwickau e Dresda hanno organizzato manifestazioni per promuovere la tolleranza e la democrazia. Secondo i resoconti della polizia, circa 8.000 persone si sono registrate per la manifestazione nella capitale dello Stato. Si prevede una significativa presenza della polizia, secondo un portavoce. Più di 70 associazioni, gruppi e collettivi vogliono esprimere la loro solidarietà, diversità e dedizione alla democrazia prima delle elezioni regionali.

CDU e AfD lottano per la vittoria

La CDU ha dichiarato la vittoria come il suo obiettivo principale. "La CDU deve vincere. Michael Kretschmer deve vincere. Stiamo giocando per vincere," ha detto il segretario generale della CDU Carsten Linnemann. Kretschmer è popolare perché presenta una chiara via forward e dimostra capacità di leadership. "È fermo nelle sue convinzioni. È risoluto. Esattamente il tipo di personalità di cui questo paese ha bisogno." Kretschmer viene descritto come "il rappresentante perfetto del popolo".

La leadership dell'AfD si aspetta venti favorevoli per le elezioni federali del 2025. "In Sassonia, nella Turingia e alla fine nella Brandeburgo, si deciderà il destino della Germania," ha detto la co-presidente Alice Weidel durante un evento elettorale dell'AfD della Sassonia a Görlitz.

Statistiche elettorali

Un totale di diciannove partiti concorrono in Sassonia. Lo Stato ha un totale di 60 circoscrizioni. Ai votanti viene data la possibilità di esprimere due voti. Con il primo voto, viene eletto un candidato diretto nella rispettiva circoscrizione, mentre il secondo voto o voto statale viene espresso per un partito. In totale, ci sono 120 seggi in gioco nel parlamento statale, 60 per i candidati diretti e il resto per i mandati della lista. Il numero potrebbe aumentare a causa dei mandati di bilanciamento e di pari opportunità.

I seggi elettorali apriranno alle 08.00 domenica e chiuderanno alle 18.00. Il parlamento statale attuale comprende cinque fazioni: CDU, AfD, La Sinistra, Verdi e SPD. La CDU, i Verdi e l'SPD formano la coalizione di governo. L'AfD e La Sinistra sono all'opposizione.

