Concorrenza globale

La corsa per diventare il primo aeroporto senza documenti al mondo

Entro il 2025, potrebbe essere il caso dell'Aeroporto Internazionale di Zayed ad Abu Dhabi.

L'aeroporto è noto per la sua infrastruttura hi-tech e recentemente è stato elogiato dall'imprenditore Elon Musk con le parole "Gli Stati Uniti devono recuperare".

Ora sta lanciando il suo Progetto Viaggio Intelligente, che mira all'installazione di sensori biometrici in ogni punto di identificazione dell'aeroporto, dalle postazioni di check-in ai banchi immigrazione, alle casse duty-free, alle lounge delle compagnie aeree e alle porte d'imbarco.

La biometria sono le misurazioni biologiche che ci identificano come individui. I sensori consentono di verificare l'identità e lo status del viaggio del passeggero attraverso il riconoscimento facciale o dell'iride in qualsiasi punto in cui è richiesta una documentazione per l'accesso.

La novità

A Abu Dhabi, la tecnologia è già in uso in alcune sezioni dell'aeroporto, in particolare sui voli operati dalla sua compagnia aerea partner Etihad. Tuttavia, l'ambizione di espandersi in tutto il flusso dei passeggeri rappresenta un importante traguardo.

"Stiamo espandendo a nove punti di contatto e sarebbe una primizia a livello mondiale", dice Andrew Murphy, chief information officer dell'Aeroporto di Abu Dhabi.

"È progettato senza pre-iscrizione richiesta, i passeggeri vengono automaticamente riconosciuti e autenticati man mano che si spostano nell'aeroporto, significativamente velocizzando l'intero processo".

Murphy spiega che chiunque arrivi per la prima volta negli Emirati Arabi Uniti, residenti o turisti, ha le sue biometrie raccolte all'immigrazione dall'Autorità Federale per l'Identità, la Cittadinanza, le Dogane e la Sicurezza Portuale (ICP).

Il sistema dell'aeroporto attinge a questo database per verificare i passeggeri mentre passano attraverso i punti di controllo.

"Dove entra la vera natura unica è che questa particolare soluzione biometrica qui è partner con ICP per utilizzare quei dati per rendere l'esperienza del passeggero senza soluzione di continuità. Ed è per questo che può essere utilizzata da chiunque", spiega.

Murphy dice che lo scopo è quello di agevolare il flusso dei passeggeri, rendendo il transito molto più rapido. L'implementazione iniziale ha dimostrato il caso finora.

"Le persone segnalano di passare dal marciapiede alla zona retail o alla porta di imbarco in meno di 15 minuti e quando si considera che si tratta di una struttura enorme, [...] in grado di elaborare 45 milioni di passeggeri, poter attraversare un aeroporto di quelle dimensioni in soli pochi minuti è veramente rivoluzionario", afferma.

Opzione per optare fuori

In un'indagine dell'ottobre 2023 dell'Associazione Internazionale del Trasporto Aereo (IATA), il 75% dei passeggeri ha dichiarato di preferire l'uso dei dati biometrici rispetto ai passaporti cartacei e alle carte d'imbarco.

Per il restante 25% di persone che potrebbe sentirsi a disagio con la tecnologia o preferire gli interazioni umane, Murphy dice che il passaggio attraverso una verifica più tradizionale per i passeggeri rimarrà un'opzione.

Offrire ai passeggeri la scelta di passare attraverso il riconoscimento facciale o meno è sostenuto dai decisori politici internazionali, specialmente quando riguarda coloro che non sono abituati a transitare in un aeroporto.

"Se qualcuno viaggia solo una volta ogni due o tre anni, come accade per molte, molte, molte persone, allora in effetti potrebbe preferire un'interazione umana per ricevere indicazioni", dice Louise Cole, responsabile dell'esperienza del cliente e della facilitazione per l'IATA.

"Penso che il tocco umano, dipende dalla scelta personale e si tratta di offrire ai clienti una scelta che rifletta ciò che abbiamo in altri ambienti", aggiunge.

Inoltre, se si viaggia con bambini piccoli, mostrare la documentazione a un membro dello staff è ancora un requisito, sebbene l'età limite possa variare da aeroporto ad aeroporto.

"Teniamo il sistema riservato per le persone di età pari o superiore a 12 anni perché troviamo che con i bambini più piccoli [...] i loro lineamenti del viso cambiano rapidamente", spiega Murphy.

Potrebbe anche essere una questione di conformità alle linee guida e alle politiche globali.

"Ci sono altri aspetti del viaggio internazionale che coinvolgono i bambini per cui potrebbe non essere appropriato utilizzare le biometrie", dice Cole. "È necessario assicurarsi che il bambino viaggi con l'accompagnatore appropriato", dice.

Altri aeroporti in tutto il mondo si stanno affidando meno alla carta e sempre di più alle biometrie.

Nel rapporto dell'ottobre 2023 dell'IATA, il 46% dei rispondenti ha dichiarato di aver utilizzato la tecnologia in un aeroporto prima.

Tuttavia, nessun aeroporto è ufficialmente considerato privo di passaporti.

"Conosco molte intenzioni per poter raggiungere un'esperienza biometrica completamente senza contatto", dice Cole, "ma uno dei motivi per cui l'industria è così indietro è che è difficile immaginare qualsiasi altro processo per i consumatori che si deve fermare e dimostrare qualcosa ancora e ancora e ancora".

Tuttavia, ci sono alcuni esempi di progressi in tutto il mondo.

L'aeroporto di Singapore Changi è uno dei leader nell'implementazione della tecnologia. Come Abu Dhabi, ha anche collaborato con l'autorità immigrazione del governo per sviluppare un sistema di clearance biometrica accessibile sia ai residenti che ai turisti. Il sistema verrà implementato progressivamente, a partire da questo mese.

L'aeroporto internazionale di Hong Kong, Narita e Haneda di Tokyo e l'aeroporto internazionale Indira Gandhi di Delhi hanno anche lanciato terminal biometrici in alcuni punti durante il transito.

L'impegno degli aeroporti del Medio Oriente e dell'Asia-Pacifico li pone in pole position, secondo Cole.

"Queste regioni stanno stabilendo lo standard per l'integrazione biometrica nei viaggi aerei", dice.

Gli aeroporti europei stanno facendo progressi significativi anche loro.

Lo scorso anno, l'IATA ha collaborato con British Airways per testare il primo volo internazionale completamente integrato con identità digitale.

Partendo da Heathrow e atterrando a Roma Fiumicino, un passeggero di prova ha volato solo con la sua identità digitale, nota come W3C Verifiable Credential. Il passaporto, il visto e l'e-ticket erano archiviati in un portafoglio digitale, tutti verificati dal riconoscimento biometrico.

Negli Stati Uniti, la Protezione delle Frontiere e dei Doganieri ha implementato le biometrie nelle zone di arrivo di tutti i suoi 96 aeroporti internazionali, con 53 luoghi che dispongono anche della tecnologia alle partenze.

Un mondo, una soluzione senza carta

Per Cole, garantire che tutte le prove e le tecnologie siano allineate è cruciale per l'efficienza e la sicurezza.

Lei spiega: "I benefici di un'ottima esperienza del cliente in un aeroporto potrebbero andare persi se il successivo che il passeggero raggiunge ha un approccio completamente diverso."

La chiave, secondo Cole, è la standardizzazione e la cooperazione internazionale.

"Essere in grado di utilizzare una singola identità digitale in più aeroporti e con più compagnie aeree significa ottenere un'esperienza del cliente migliore nel complesso, mantenendo i componenti della privacy al centro e gestendo i dati."

Mentre aeroporti come Abu Dhabi estendono l'uso della tecnologia biometrica, potrebbero stabilire il benchmark per altre zone di transito da seguire, aprendo la strada al viaggio senza documenti.

