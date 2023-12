La corsa alla Casa Bianca del GOP sta raggiungendo il suo punto critico

La competizione si sta avvicinando al punto in cui i sondaggi, i litigi furiosi tra i candidati e i resoconti dei media sulle pugnalate interne alla campagna non contano più nulla. Infatti, gli elettori inizieranno a decidere il 15 gennaio nei caucus repubblicani dell'Iowa chi porterà la propria bandiera alle elezioni di novembre.

Dopo una breve pausa natalizia, l'ex governatore della Carolina del Sud Nikki Haley e il governatore della Florida Ron DeSantis terranno giovedì eventi in New Hampshire e Iowa, gli Stati su cui si basano inizialmente le loro campagne per la nomination del GOP.

Nel frattempo, il lontano front-runner del GOP sta trascorrendo le vacanze intensificando la sua unica e spesso bizzarra candidatura per il 2024. L'ex presidente, che deve affrontare 91 accuse penali in quattro casi, ha detto ai suoi avversari di "ROTARE ALL'INFERNO" in un amaro messaggio natalizio, mentre porta avanti una battaglia legale su più fronti che è inseparabile dalla sua candidatura alla Casa Bianca.

Mercoledì ha festeggiato la decisione della Corte Suprema del Michigan di non escluderlo dal voto in base al divieto costituzionale di insurrezione. La decisione contraria della Corte Suprema del Colorado, che lo ha escluso dalle elezioni, è stata impugnata dal Partito Repubblicano alla Corte Suprema degli Stati Uniti e si prevede che Trump presenterà presto il proprio ricorso.

E in un segno criptico dell'intento autocratico di Trump, ha ripubblicato sui social media una nuvola di parole che mostra che la parola più associata dagli elettori al suo potenziale secondo mandato è "vendetta".

Joe Biden, nel frattempo, si trova nelle Isole Vergini americane, assaporando qualche momento di pace durante le vacanze di Capodanno prima di un anno fatidico che deciderà se entrare nel club dei presidenti di un solo mandato o se rivendicare l'assoluzione politica con la rielezione. Le sue speranze sono offuscate dai bassi indici di gradimento, dall'umore nazionale negativo, dalle preoccupazioni per la sua età e dai segnali che la sua coalizione per il 2020 si sta spaccando. Ma l'estremismo indomito di Trump potrebbe essere il punto di partenza per il 2024: il suo predecessore è troppo pericoloso per la democrazia per permettergli di tornare nello Studio Ovale.

In una campagna normale, Haley avrebbe raggiunto l'apice al momento giusto, prima dei caucus dell'Iowa e delle primarie del GOP nel New Hampshire, una settimana dopo. Una lenta ascesa nei sondaggi e nell'entusiasmo dei donatori - basata su solide performance nei dibattiti e su un accorto posizionamento politico - ha creato slancio nel Granite State, dove ha le carte in regola per essere il candidato anti-Trump più credibile. Ma con l'ex presidente che domina il GOP, ci sarà bisogno di un grande sconvolgimento se le prossime competizioni per le nomination non faranno altro che stabilire il secondo classificato rispetto a Trump.

Tuttavia, si sta avvicinando un momento critico per la strategia di Haley, che si limita a criticare Trump in modo obliquo come agente del caos, piuttosto che concentrarsi sulla sua più grande debolezza potenziale per le elezioni generali: i quattro processi penali che incombono su di lui e l'assalto alla democrazia con le sue false affermazioni sulle elezioni del 2020. Haley è stata restia a criticare direttamente Trump per evitare di alienarsi gli elettori delle primarie del GOP, tra i quali rimane molto popolare. E anche se questa tattica dovesse funzionare nel New Hampshire, si troverebbe comunque di fronte a una prova di forza un mese dopo nel suo Stato natale, la Carolina del Sud, dove Trump gode di un'enorme popolarità.

Nei prossimi giorni, Haley ha in programma di apparire ripetutamente con il popolare governatore repubblicano del New Hampshire Chris Sununu, che l'ha appoggiata e da tempo sostiene che il suo Stato rimodellerà la corsa alle primarie del GOP e inizierà la lenta eclissi di Trump. In un'apparizione di mercoledì nel Granite State che ha attirato l'attenzione, Haley è stata affrontata da un elettore del New Hampshire che l'ha rimproverata di non aver menzionato la schiavitù quando le è stato chiesto di parlare delle cause della Guerra Civile.

Le possibilità che qualcuno possa emergere come forte sfidante dell'ex presidente sono ridotte dalle dimensioni del campo del GOP. L'ex governatore del New Jersey Chris Christie ha giurato di rimanere in gara, facendo debuttare giovedì nel New Hampshire una campagna pubblicitaria a sette cifre in cui si oppone a coloro che lo invitano a ritirarsi. Il magnate delle biotecnologie Vivek Ramaswamy, che ha respinto furiosamente le voci secondo cui la decisione del suo team di ritirare la pubblicità sarebbe un segno di una campagna condannata, ha dichiarato mercoledì su Fox News: "Andremo avanti fino alla fine".

DeSantis lotta per la sopravvivenza politica

Durante le vacanze di Natale e Capodanno del 2022, DeSantis si stava ancora crogiolando in una vittoria schiacciante per la rielezione in un anno elettorale di midterm deludente per i repubblicani, che sembrava posizionarlo come una minaccia significativa per Trump. Ma il governatore della Florida ha sofferto per un castigato 2023, in cui il suo carattere a volte goffo e le operazioni di campagna e super PAC non andate a buon fine hanno suggerito che non era pronto per l'intenso scrutinio della politica nazionale.

DeSantis sta puntando tutto sull'Iowa nelle prossime due settimane e mezzo, sapendo che una performance che sfugga alle aspettative potrebbe dargli nuova linfa, ma che un risultato negativo potrebbe porre fine alla sua campagna. In un'intervista rilasciata mercoledì alla rete conservatrice Newsmax, DeSantis si è rivolto agli elettori evangelici critici dello Stato degli Hawkeye, parlando della sua fede e della "decenza di base" dell'Iowa. Ha aggiunto: "C'è patriottismo, le persone sono timorate di Dio. Questa è la spina dorsale dell'America. Ci sono gli ingredienti per un grande ritorno".

DeSantis, che ha già visitato tutte le 99 contee dell'Iowa, inizierà un blitz in tutto lo Stato giovedì con eventi ad Ankeny e Marion, per poi apparire con il governatore dell'Iowa Kim Reynolds, che gli ha consegnato il suo più importante endorsement, nella contea di Clayton, nell'Iowa orientale, venerdì.

In entrambi i primi stati, tuttavia, i sondaggi degli ultimi mesi hanno mostrato che Trump è ancora un forte front-runner ed è ben posizionato per tornare a Washington dopo averla lasciata in disgrazia in seguito all'attacco dei suoi sostenitori al Campidoglio degli Stati Uniti. Il solido sostegno di Trump tra gli elettori di base del GOP, l'influenza tra i legislatori repubblicani a Washington e la riluttanza degli avversari delle primarie a sfidarlo apertamente suggeriscono che il suo controllo sul GOP è forte almeno quanto lo era quattro anni fa, nonostante il suo comportamento sempre più estremo e la sua retorica che ha attirato paragoni con i nazisti nella Germania degli anni Trenta. Si prevede che Trump terrà una serie di eventi in Iowa in vista dei caucus e la sua campagna e i suoi surrogati hanno intensificato gli attacchi contro la Haley mentre questa sale in New Hampshire.

Trump sembra più forte che mai

La conduzione della campagna per le primarie del 2024 da parte di Trump è stata come nessun'altra candidatura presidenziale nella storia, in parte perché il suo percorso di ritorno alla Casa Bianca passa più per i tribunali che per un programma politico tradizionale. L'ex presidente ha trascorso gran parte delle festività natalizie a criticare il consigliere speciale Jack Smith, a capo di un'indagine federale sulle interferenze di Trump nelle elezioni del 2020, che dovrebbe andare in giudizio all'inizio di marzo, poco prima del Super Tuesday, anche se l'uso dei tribunali d'appello da parte di Trump per cercare di stabilire che è immune da procedimenti giudiziari in quanto ex presidente potrebbe far slittare la data d'inizio.

È probabile che l'ex presidente porti il caso fino alla Corte Suprema degli Stati Uniti, sottolineando come i giudici rischiano di rimanere invischiati in una serie di controversie politicamente dannose sulle elezioni del 2024.

Nell'ultimo scontro di una resa dei conti sempre più acrimoniosa tra Trump e Smith, mercoledì il consigliere speciale ha scritto in un documento del tribunale che il giudice non dovrebbe permettergli di inserire informazioni false nell'eventuale processo, per evitare di pregiudicare la giuria e di offuscare il resoconto dei fatti. Trump ha inserito la sua difesa in tribunale nella sua campagna per il 2024, sostenendo di essere vittima di una persecuzione politica da parte di Biden.

Trump si è anche fissato sulla sentenza della Corte Suprema del Colorado, emessa prima delle vacanze, secondo la quale egli non è idoneo a comparire sulla scheda elettorale dopo aver violato il divieto di insurrezione previsto dal 14° emendamento della Costituzione. Ma come dimostra la sentenza contraria di mercoledì in Michigan, la questione è divisiva e, data la mancanza di una chiara direzione da parte dei tribunali di grado inferiore, è probabile che la questione finisca anche davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti.

Biden affronta i venti di rielezione

L'ultimo tratto della corsa alle primarie si svolge in un contesto politico conflittuale, che determinerà il terreno di una probabile competizione tra Biden e l'eventuale candidato del GOP. Numerosi sondaggi dell'ultimo anno hanno mostrato che gli elettori non sono molto contenti della prospettiva di una rivincita tra Trump e Biden nel 2024.

Sebbene i recenti sondaggi che mostrano Trump in testa al presidente nei principali swing states abbiano scatenato il panico tra i democratici, la storia dell'ex presidente di spaventare gli elettori suburbani e moderati lo rende un candidato ad alto rischio per i repubblicani. In effetti, la campagna di Haley sottolinea i sondaggi che dimostrano che sarebbe di gran lunga migliore di Trump in un'elezione generale contro Biden. Ma anche in questo caso, il suo percorso verso la nomination repubblicana appare profondamente problematico.

Mentre gli Stati Uniti stanno ottenendo risultati di crescita e creazione di posti di lavoro di gran lunga superiori a quelli della maggior parte delle economie occidentali, l'umore dell'opinione pubblica è stato inasprito da mesi di tassi di interesse elevati che hanno reso difficile permettersi mutui, affitti e auto nuove. Prima delle vacanze, il presidente ha ricevuto una notizia incoraggiante, con nuovi dati che mostrano che l'inflazione sta tornando alla normalità. Ma i prezzi di molti beni, compresi gli alimenti di base nei supermercati, rimangono molto più alti rispetto a prima della pandemia di Covid-19, il che spiega le valutazioni negative degli elettori sullo stato dell'economia nell'anno elettorale.

Biden è anche consumato dalle crisi globali, tra cui le guerre in Medio Oriente e in Ucraina, che mettono alla prova le sue affermazioni di esperto di politica estera e potrebbero giocare a favore della narrativa repubblicana secondo cui è debole e il mondo è fuori controllo sotto la sua guida. Anche i segnali di un raffreddamento degli elettori giovani, neri e ispanici nei confronti del Presidente rappresentano un pericolo per la Casa Bianca.

Tuttavia, gli sproloqui natalizi di Trump sui social media continuano a giocare a favore dell'obiettivo principale della campagna per la rielezione del Presidente: il rischio che il candidato repubblicano rappresenta per la democrazia statunitense, per le libere elezioni e per i valori fondamentali della vita americana significa che non gli si dovrebbe mai più affidare il potere presidenziale. Per questo motivo, il campo di Biden ha preso di mira la promozione da parte di Trump di una nuvola di parole sul suo account Truth Social con parole come "vendetta" e "dittatura".

"Donald Trump vuole diventare presidente per vendicarsi dei suoi nemici e non cerca nemmeno di nasconderlo", ha dichiarato la campagna di Biden in un comunicato.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com