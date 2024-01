La corsa al titolo della Premier League è in bilico, ma il Manchester City è in vantaggio sulla rivale Liverpool

Tuttavia, un pareggio o una sconfitta del City consentirebbe al Liverpool, che insegue il quadruplo, di entrare in scena e strappare il titolo al campione in carica.

Tre anni fa, il City ha preceduto il Liverpool nella conquista del titolo di Premier League per un punto e sarà favorito per farlo di nuovo.

Dopo il pareggio per 2-2 con il Liverpool all'Etihad Stadium il 10 aprile, il City ha vinto comodamente le successive tre partite in casa, segnando 13 gol.

In vista del turno di domenica, la squadra di Guardiola ha avuto una settimana di riposo, mentre il Villa ha giocato giovedì, pareggiando 1-1 con il Burnley. Anche il Liverpool ha giocato nell'infrasettimanale, vincendo 2-1 a Southampton.

Il calendario dei pronostici indica che domenica il Liverpool batterà il Wolves ad Anfield. Dalla sconfitta contro il Leicester del 28 dicembre, il Liverpool è imbattuto e ha vinto 14 delle ultime 17 partite di campionato.

Se il Liverpool riuscirà a vincere il titolo, la squadra di Jürgen Klopp avrà la possibilità di assicurarsi una quadrupletta senza precedenti battendo il Real Madrid nella finale di Champions League il 28 maggio allo Stade de France di Parigi.

"Abbiamo essenzialmente raggiunto la 'finale' di tutto ciò per cui abbiamo gareggiato", ha dichiarato Klopp in vista della partita di domenica contro il Wolves.

"Due coppe nazionali, la coppa europea, e portare la campagna di Premier League all'ultimo turno equivale a raggiungere una finale. Dire che sono orgoglioso della nostra squadra e del nostro club è un eufemismo".

Dieci anni fa, il City ha rischiato di fare una figuraccia in casa in circostanze simili contro il Queens Park Rangers, fino a quando Sergio Aguero non ha lasciato il segno al 94° minuto.

Con il City in svantaggio per 2-1 al 92° minuto e con la necessità di vincere contro il QPR per conquistare il primo titolo inglese di massima serie in 44 anni, Edin Dzeko ha pareggiato.

Poi, al 93:20, nell'ultimo minuto di gioco, un Aguero composto si è fatto strada tra la frenetica difesa del QPR e ha messo a segno il gol vittoria per assicurarsi la vittoria e la conquista della Premier League 2011/12.

Il gol di Aguero è stato immortalato in una statua all'esterno dell'Etihad Stadium, inaugurata all'inizio di questo mese.

Lotta fino alla fine

La partita di domenica all'Etihad ha il potenziale per offrire molti colpi di scena.

Il manager del Villa è l'ex grande del Liverpool Steven Gerrard, che sicuramente vorrebbe aiutare a consegnare un titolo a un club con cui non è riuscito a vincerlo da giocatore.

L'attuale rosa del Villa comprende anche due ex giocatori del Liverpool, Philippe Coutinho e Danny Ings.

"È più difficile [vincere la Premier League]", ha detto Guardiola al sito del City. "Ci sono molte settimane, partite, lotte con infortuni e momenti negativi, avversari difficili.

"Il successo è esserci sempre negli ultimi cinque anni, tranne l'anno in cui il Liverpool è stato inarrestabile", ha aggiunto Guardiola, riferendosi alla squadra di Klopp che ha vinto il titolo di Premier League nella stagione 2019/2020.

"È ogni giorno, quando lotti in Premier League e combatti fino alla fine, ti dà felicità. Sei più felice quando vinci.

"Non è una coppa, è una routine. Fare una routine è la cosa più difficile nella nostra vita".

Dopo 370 partite di Premier League in questa stagione, otto dei 10 incontri di domenica hanno implicazioni per il titolo, la qualificazione alle competizioni europee della prossima stagione o la retrocessione in Championship.

Il Tottenham Hotspur può assicurarsi la Champions League evitando la sconfitta contro il Norwich, già retrocesso, e sconfiggendo i rivali dell'Arsenal.

Con il Norwich City e il Watford già retrocessi, il Burnley deve eguagliare il risultato del Leeds United per assicurarsi la salvezza in Premier League.

Ma se questa stagione ci ha insegnato qualcosa, aspettatevi l'inaspettato da entrambe le parti della classifica.

Secondo Opta, questa stagione è la prima nella storia della competizione in cui è matematicamente possibile che ogni posizione cambi fino all'ultimo turno di partite.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com