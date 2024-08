La corridora Rose Harvey ha detto di aver completato la maratona olimpica con una gamba rotta.

In un post su Instagram, che mostra Harvey appoggiata alle stampelle alla stazione di St. Pancras International di Londra, la 31enne ha spiegato di aver sentito "una certa rigidità all'anca" alcune settimane prima della gara dell'11 agosto.

"Il mio incredibile team e io abbiamo lavorato tanto per raggiungere la linea di partenza in forma e in salute e eravamo ottimisti che con un po' di adrenalina della gara del giorno, avrei potuto correre la gara che sapevo di avere in me", ha scritto Harvey.

Tuttavia, dopo un paio di miglia, Harvey ha capito che non sarebbe stato possibile. Ha descritto le successive 24 miglia come una "lotta dolorosa".

La runner britannica ha infine concluso la gara al 78º posto con un tempo di 2:51:03, più di 28 minuti dietro alla vincitrice della medaglia d'oro Sifan Hassan.

Secondo la runner britannica, le scansioni effettuate dopo la gara hanno rivelato che Harvey aveva subito una frattura da stress al femore.

"In qualsiasi altra gara, avrei smesso e ci sono stati così tanti momenti in cui ho pensato di non poter fare un altro passo. Le discese erano un inferno", ha detto Harvey.

"Ma nonostante la maggior parte dei miei obiettivi di gara fossero svaniti, c'era ancora una piccola parte del mio sogno olimpico a cui potevo aggrapparmi - e cioè finire la maratona olimpica. Non potevo arrendermi.

"Continuavo a ripetere a me stessa di sorridere, di assorbire l'energia degli incredibili spettatori e di mettere semplicemente un piede davanti all'altro. È stato straziante".

Harvey ha iniziato a correre seriamente durante il lockdown del Covid-19 dopo essere stata licenziata dal suo lavoro come avvocato aziendale nel settore musicale. È stata notata mentre correva nel Battersea Park di Londra nel 2020 dal coach Phil Kissi e ha registrato rapidi miglioramenti.

È stata selezionata per rappresentare la Gran Bretagna alle Olimpiadi di Parigi dopo aver completato la maratona di Chicago 2023 in un tempo di 2:23:21, solo 26 secondi in più del record olimpico di Hassan a Parigi.

"Ma far parte delle Olimpiadi è qualcosa che non dimenticherò mai e poter condividere la gara con così tante delle mie fantastiche

