Avvertenza: Se tu o qualcuno che conosci sta lottando con pensieri suicidi o difficoltà di salute mentale, contatta il 988 Suicide & Crisis Lifeline componendo il numero 988 per parlare con un consulente formato, o cerca aiuto sul sito web del 988 Lifeline.

In uno studio pubblicato il mercoledì nella rivista JAMA Psychiatry, l'insorgenza di disturbi di salute mentale era più frequente nelle settimane successive a una diagnosi di COVID-19, ma l'aumento era notevolmente inferiore nelle persone vaccinate rispetto a quelle non vaccinate. Tra i non vaccinati, l'aumento dell'incidenza di problemi di salute mentale persisteva per un anno dopo una grave COVID-19.

Lo studio ha anche rivelato che l'aumento dell'incidenza di problemi di salute mentale era più alto e prolungato se una persona era stata ricoverata per COVID-19, rispetto a coloro che non erano stati ricoverati.

"La sorpresa principale è stata che l'associazione tra COVID-19 e i successivi problemi di salute mentale sembrava limitata alla grave COVID-19 che ha portato al ricovero. Non c'è stata quasi alcuna associazione tra COVID-19 che non ha portato al ricovero e i successivi problemi di salute mentale", ha scritto Dr. Jonathan Sterne, autore dello studio e professore di statistica medica ed epidemiologia alla Scuola di Medicina dell'Università di Bristol, in una email.

I ricercatori della Scuola di Medicina dell'Università di Bristol e di altri istituti del Regno Unito hanno trovato associazioni più forti negli adulti più anziani e negli uomini rispetto ai gruppi di età più giovani e alle donne.

"La spiegazione più probabile per le associazioni più forti negli adulti più anziani è che sono più probabili sviluppare una grave COVID-19 che porti al ricovero", ha spiegato Sterne. "Questo potrebbe anche spiegare le associazioni leggermente più forti negli uomini, ma non abbiamo una spiegazione definitiva".

Lo studio ha analizzato i dati dei record elettronici della salute per tre gruppi di adulti, di età compresa tra 18 e 110 anni, in Inghilterra. Un gruppo includeva circa 18,6 milioni di persone diagnosticate con COVID-19 tra gennaio 2020 e giugno 2021, prima delle vaccinazioni. I due altri gruppi - che includevano circa 14 milioni di persone vaccinate e circa 3,2 milioni di persone non vaccinate - erano stati diagnosticati con COVID-19 tra giugno 2021 e dicembre 2021.

I ricercatori hanno identificato il numero di individui in ciascun gruppo diagnosticati con problemi di salute mentale nelle settimane successive alla loro diagnosi di COVID-19. I disturbi includevano depressione, disturbi d'ansia generalizzati, disturbo post-traumatico da stress, disturbi alimentari, dipendenza, autolesionismo, suicidio e altri gravi disturbi mentali come schizofrenia, disturbo bipolare e depressione psicotica.

La depressione è stata la condizione di salute mentale più comunemente riscontrata nello studio.

L'incidenza della depressione era 1,93 volte più alta nelle persone che avevano contratto il COVID-19 prima che i vaccini fossero disponibili, 1,79 volte più alta nel gruppo non vaccinato e 1,16 volte più alta nel gruppo vaccinato, secondo i ricercatori.

L'incidenza complessiva della depressione è rimasta elevata per 28 settimane e specificamente fino a 102 settimane nel gruppo che aveva contratto il COVID-19 prima che i vaccini fossero disponibili, secondo i dati.

Le persone ricoverate per COVID-19 grave avevano la più forte associazione con la depressione. Tra coloro che avevano contratto il COVID-19 prima che i vaccini fossero disponibili, l'incidenza della depressione era 16,3 volte più alta dopo una diagnosi di COVID-19 se l'infezione aveva richiesto il ricovero, rispetto a 1,22 volte senza ricovero.

"I nostri risultati hanno importanti implicazioni per la salute pubblica e la fornitura di servizi di salute mentale, poiché i gravi problemi di salute mentale sono associati a esigenze di assistenza sanitaria più intense e a effetti a lungo termine sulla salute e su altri aspetti negativi", ha dichiarato Dr. Venexia Walker, ricercatore senior in epidemiologia all'Università di Bristol e uno dei principali autori dello studio, in un comunicato stampa.

Lo studio è stato pubblicato durante un "significativo picco di COVID-19" negli Stati Uniti. I livelli di attività virale nelle acque reflue hanno raggiunto il livello più alto mai registrato per un picco estivo dal luglio 2022 e la Food and Drug Administration degli Stati Uniti si aspetta di approvare presto i vaccini aggiornati per la stagione autunnale e invernale.

Tuttavia, i nuovi dati potrebbero non riflettere la situazione attuale, ha suggerito Dr. Dan Barouch, direttore del Centro per la ricerca sulla virologia e sui vaccini del Beth Israel Deaconess Medical Center, che non ha partecipato alla ricerca.

"È uno studio che guarda solo alle persone nel 2020 e nel 2021, durante i primi giorni del COVID-19 pre-Omicron della pandemia. Quindi l'applicabilità di questi dati all'epidemia attuale non è chiara, perché nel 2024 c'è un livello molto più alto di immunità della popolazione; la maggior parte delle persone è stata infettata o vaccinata più volte", ha spiegato Barouch.

"Questo paper è interessante e importante, ma riflette una popolazione in un momento diverso della pandemia, quando l'immunità di base delle persone era molto diversa. Non è chiaro in che misura questi dati siano applicabili all'epidemia attuale che abbiamo nel 2024".

La nuova ricerca non è la prima a dimostrare che il COVID-19 è associato a un aumento del rischio di malattie mentali, ha detto Dr. Ziyad Al-Aly, epidemiologo clinico della Washington University School of Medicine di St. Louis, che non ha collaborato con il paper ma ha studiato gli esiti di salute mentale nelle persone con COVID-19.

"Penso che il quadro qui sia chiaro da questo paper, e si allinea con ciò che abbiamo imparato negli ultimi anni sull'effetto del COVID-19 sul cervello - e cioè, lascia il suo segno sul cervello, e qui, in forma di diversi disturbi di salute mentale", ha concluso Al-Aly.

L'aumento dei disturbi mentali legati ai casi gravi di Covid-19 potrebbe essere dovuto alla malattia stessa o solo all'ospedalizzazione. Ci sono studi che suggeriscono che i soggiorni ospedalieri prolungati per qualsiasi grave malattia possono portare a un aumentato rischio di nuove diagnosi di disturbi mentali a lungo termine.

Anche se questo studio recente non individua se l'associazione è specifica del Covid-19 o solo il fatto di essere ospedalizzati in generale, Al-Aly ipotizza che entrambi i fattori contribuiscano.

"Quando le persone finiscono in ospedale, non mangiano correttamente, non dormono bene, è un ambiente alieno per loro, è estremamente stressante. Mettere alcune persone a rischio di depressione o disturbi da stress, tra gli altri problemi? Sì, certo," ha detto.

In un articolo pubblicato lo scorso anno su The Lancet Infectious Diseases, Al-Aly e il suo team hanno esaminato oltre 92.000 individui. Hanno scoperto che coloro che erano stati ospedalizzati per Covid-19 hanno un rischio aumentato di vari disturbi mentali, mentre quelli ospedalizzati per l'influenza non hanno mostrato alcun aumento del rischio.

"Abbiamo scoperto che le persone che erano state ospedalizzate per Covid avevano un rischio significativamente più alto di gravi problemi neurologici, tra cui disturbi neuropsychiatrici e problemi di salute mentale. Quando si confrontano le persone che sono state ospedalizzate per Covid con quelle ospedalizzate per l'influenza, è chiaro che c'è qualcosa di insolito o peculiare nel Covid che dà un rischio più alto di problemi neurologici e psichiatrici," ha spiegato Al-Aly.

