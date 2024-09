La Corea del Sud intende penalizzare l'atto di guardare o tenere in mano materiali deepfake sessualmente espliciti.

In Corea del Sud si è creata una certa agitazione intorno ai gruppi di chat Telegram in cui vengono prodotti e diffusi ampiamente deepfake espliciti e illeciti, con richieste di pene più severe.

Secondo il progetto di legge, chiunque sia coinvolto nell'acquisto, nel salvataggio o nella visualizzazione di tale contenuto potrebbe rischiare fino a tre anni di prigione o una multa fino a 30 milioni di won ($22.600).

Attualmente, la produzione di deepfake sessualmente espliciti con l'intenzione di diffonderli è punibile con cinque anni di prigione o una multa di 50 milioni di won ($37.900) ai sensi della legge sulla Prevenzione della violenza sessuale e la protezione delle vittime.

Una volta entrata in vigore, la nuova legge aumenterà anche il massimo della pena per tali reati a sette anni, indipendentemente dall'intenzione.

La legge deve essere approvata dal Presidente Yoon Suk Yeol per entrare in vigore.

Finora quest'anno, la polizia coreana ha gestito oltre 800 casi di deepfake a sfondo sessuale, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Yonhap il giovedì. Si tratta di un aumento significativo rispetto ai 156 casi segnalati nel 2021.

La maggior parte delle vittime e dei responsabili sono adolescenti, secondo la polizia.

Questo mese, la polizia ha avviato un'indagine su Telegram per esaminare se l'app di messaggistica crittografata ha giocato un ruolo nella diffusione di contenuti deepfake espliciti.

I paesi di tutto il mondo stanno cercando di capire il modo migliore per affrontare la diffusione di materiali deepfake.

Il Congresso degli Stati Uniti sta valutando vari progetti di legge, tra cui uno che consentirebbe alle vittime di deepfake sessuali non consensuali di fare causa e un altro che criminalizzerebbe la pubblicazione di tale contenuto e richiederebbe alle società tecnologiche di rimuoverlo.

In precedenza quest'anno, il social media platform X ha bandito gli utenti dalla ricerca di Taylor Swift dopo che false immagini sessualmente esplicite della pop star si sono diffuse sui social media.

Il problema dei deepfake non è limitato alla Corea del Sud, poiché i paesi di tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti, stanno attivamente cercando soluzioni per contrastare la diffusione di tale materiale. In Asia, è stato segnalato un aumento significativo dei casi di deepfake a sfondo sessuale in Corea del Sud, con oltre 800 casi gestiti quest'anno.

Leggi anche: