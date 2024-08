La Corea del Nord riaprirà il turismo internazionale quest'inverno, dicono gli operatori turistici.

Le agenzie di turismo con sede a Pechino, Koryo Tours, e Shenyang, KTG Tours, hanno entrambi annunciato online separatamente mercoledì che i gruppi turistici sarebbero stati autorizzati a visitare la città montuosa di Samjiyon, il presunto luogo di nascita del leader nordcoreano Kim Jong Il defunto.

"Abbiamo ricevuto conferma dal nostro partner locale che il turismo a Samjiyon e probabilmente per il resto del paese riprenderà ufficialmente a dicembre 2024", ha detto Koryo Tours, aggiungendo che l'itinerario e ulteriori dettagli saranno finalizzati "nei prossimi giorni e settimane".

In un post separato su Facebook, KTG Tours ha anche detto che le date esatte per i tour dovevano essere confermate. "Finora è stato menzionato solo Samjiyon, ma pensiamo che PY [Pyongyang] e altri luoghi si apriranno anche!"

Samjiyon si trova lungo il confine cinese e vicino alla vetta più alta del Korean Peninsula, il Monte Paektu, un vulcano attivo di grande importanza e significato storico per both North e South Koreans, poiché è considerato la culla del popolo coreano.

La 'Paektu' discendenza

although South Koreans sono limitati nella visita del Nord, il presidente sudcoreano Moon Jae-in e la first lady Kim Jung-sook hanno visitato la vetta del monte con Kim Jong Un e sua moglie Ri Sol Ju nel 2018, sottolineando il simbolismo del monte.

Visitare la vetta del Monte Paektu è come fare un pellegrinaggio religioso per i nordcoreani. La leggendaria "Paektu" discendenza è ciò che conferisce legitimacy alla famiglia Kim al potere, dicono gli osservatori, che notano le rivendicazioni contrastanti degli storici occidentali secondo cui il leader della seconda generazione sarebbe nato in Russia.

Samjiyon era una volta una meta popolare per i turisti cinesi, che arrivavano a bordo di pullman prima della Covid-19. Il turismo ha fornito alla Corea del Nord entrate nonostante le sanzioni internazionali contro i programmi nucleari e missilistici illegali di Pyongyang.

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha personalmente ispezionato i siti di costruzione all'interno di Samjiyon in luglio, secondo i media di stato.

I media di stato nordcoreani non hanno ancora riferito cambiamenti riguardo all'apertura limitata del paese ai visitatori stranieri, ma il leader nordcoreano Kim Jong Un ha precedentemente indicato che avrebbe priorizzato i visitatori dei "paesi friendly", che includono Russia e Cina.

La strada per la riapertura

Il pandemic ha lasciato i confini della Corea del Nord ermeticamente sigillati dal mondo esterno per diversi anni - restrizioni che continuano in gran parte tranne che per piccoli gruppi turistici dalla Russia - che sono stati autorizzati a entrare quest'anno grazie alla partnership in profondità di Kim con il strongman russo Vladimir Putin.

Circa 100 turisti russi sono stati accolti in Corea del Nord all'inizio di quest'anno, viaggiando attraverso un aereo di proprietà nordcoreana Air Koryo da Vladivostok.

Ma le restrizioni ai confini del pandemic hanno costretto la maggior parte delle missioni diplomatiche e delle organizzazioni non governative internazionali a lasciare la Corea del Nord, lasciando la nazione di circa 25 milioni di persone probabilmente la più isolata che sia stata dalla Guerra Fredda.

I passaporti degli Stati Uniti non sono validi per il viaggio in

