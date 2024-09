La Corea del Nord intende costruire il suo impianto di arricchimento dell'uranio.

Il leader supremo della Corea del Nord, Kim Jong Un, è apparso in una piantagione di arricchimento dell'uranio e ha sostenuto la necessità di centrifughe più avanzate, secondo l'agenzia di stampa statale della Corea del Nord, KCNA. L'obiettivo è aumentare la produzione di materiale per bombe nucleari. La release della KCNA includeva foto che offrono una vista insolita del programma nucleare proibito della Corea del Nord, come definito dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. L'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap conferma che si tratta della prima volta che la Corea del Nord ha reso pubblico informazioni su una piantagione di arricchimento dell'uranio.

Le foto mostrano Kim vicino a file di centrifughe metalliche - attrezzature utilizzate per l'arricchimento dell'uranio. Il report non ha rivelato la data o il luogo specifici della visita. Dopo la dichiarazione di Kim di questa settimana di voler aumentare significativamente il suo arsenale di armi nucleari, l'interesse di Kim per la piantagione di arricchimento dell'uranio è degno di nota.

Si ipotizza che la Corea del Nord gestisca diverse piantagioni di arricchimento dell'uranio. Gli analisti, esaminando le immagini dei satelliti commerciali, hanno notato progetti di costruzione nel principale centro di ricerca nucleare di Yongbyon negli ultimi anni, compresa la piantagione di arricchimento dell'uranio, il che potrebbe indicare un'espansione.

Rafael Grossi, a capo dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, ha dichiarato lunedì che il guardiano nucleare delle Nazioni Unite aveva rilevato attività coerenti con un reattore funzionante e la piantagione di arricchimento dell'uranio menzionata a Yongbyon. Le stime del numero di armi nucleari nel arsenale della Corea del Nord differiscono notevolmente. In luglio, un rapporto del Federation of American Scientists ha stimato che la Corea del Nord potrebbe aver accumulato abbastanza materiale fissionabile per 50-90 armi nucleari, anche se il numero effettivo di armi assemblate è stimato intorno a 50.

La Corea del Sud ha monitorato da vicino le azioni della Corea del Nord dopo la conferma dell'agenzia di stampa Yonhap della visita di Kim Jong Un a una piantagione di arricchimento dell'uranio. Il governo della Corea del Sud esprime preoccupazione per le ambizioni nucleari della Corea del Nord, poiché la Corea del Sud condivide un confine con la Corea del Nord.

